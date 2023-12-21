Обмен авто и зарплата водителю: в каких взятках обвиняют экс-мэра Сергиенко?

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Первый эпизод, в котором обвиняют экс-мэра Старого Оскола, а также бывшего главу АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», произошёл ещё до официального его вступления в должность, в 2017 году. По версии обвинения, когда Александр Сергиенко был врио главы округа. К нему обратился его, как говорится в обвинении, «ранее знакомый» гендиректор ООО «ОГК» (ООО «Оскольская газовая компания»), ООО «Оптнефтегаз», ООО «Стройагропром» Владимир Глазкрицкий. Последний сообщил экс-мэру о намерениях по развитию своей компании «ОГК» в виде строительства многотопливной автозаправки. Тогда Сергиенко, по версии обвинения, предложил Глазкрицкому в своём служебном кабинете помощь и попросил за это взятку в виде автомобиля марки Mersedes Benz.
А чтобы скрыть преступление, в начале 2018 года экс-мэр передал Глазкрицкому 1,3 млн рублей в качестве частичной оплаты стоимости автомобиля. После этого Глазкрицкий попросил Сергиенко посодействовать ускорению заключения договора аренды земельного участка и получения разрешения на ввод в эксплуатацию автозаправки. Обвиняемый согласился, и в итоге в 2020 году с компанией Глазкрицкого заключили договор на 10 лет. После этого вышеуказанный автомобиль был передан из собственности ООО «Стройагропром» в собственность подконтрольному Сергиенко лицу Гринякину, «не осведомлённому о преступном умысле».
Следующий эпизод взятки, в котором обвиняют Сергиенко, тоже был в конце 2017 года. Всё тот же Глазкрицкий снова сообщил о своих намерениях построить заправку, только уже от компании «Оптнефтегаз». Просьба к на тот момент врио главы округа была такая же — помочь с заключением договора аренды и вводом в эксплуатацию. Только в этот раз взятка была связана с освобождением Сергиенко от выплаты зарплаты его водителю — обязанность выплачивать ему 35 тысяч рублей ежемесячно должна была лечь на компанию Глазкрицкого. Не совсем понятно, кем именно являлся трудоустроенный таким образом «подконтрольный» Сергиенко, поскольку дальше его обозначают как «оказывающего помощь в бытовых и личных вопросах, а также выполняющего водительские действия в нерабочее время». Тем не менее со временем общая сумма такой взятки составила 2,1 млн рублей.
Позже Глазкрицкому нужно было получить разрешение администрации на второй этап строительства заправок, и он вновь обратился к Сергиенко. Тот за помощь, по версии обвинения, попросил взятку в 6 млн рублей — в виде стендового оборудования для спортивной стрельбы в спортклуб сына экс-мэра Евгения Сергиенко.
В 2019 году Глазкрицкий захотел приобрести недостроенный торговый центр в микрорайоне Дубрава и оформить его на свою жену. Однако для завершения строительства нужно было, чтобы администрация сняла обременения, наложенные на земельный участок, и передала его в аренду, а также предоставила разрешение на строительство. За то, чтобы помочь с этим всем, Сергиенко попросил треть собственности торгового центра с оформлением доли на фиктивное подконтрольное ему лицо. В итоге обременения с участка сняли и Сергиенко, будучи уже главой администрации, лично подписал документ о предоставлении в аренду участка жене Глазкрицкого без торгов сроком на три года. Доля объекта, которую таким образом он получил, по среднерыночной стоимости на то время составила 28,46 млн рублей.
По всем вышеуказанным эпизодам Александр Сергиенко обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ, связанной с получением должностным лицом взятки в особо крупном размере.
Остальные эпизоды преступления, в котором обвиняют экс-мэра Старого Оскола, связаны с директором компании «Тисайд» Денисом Гринякиным. В 2019 году будучи дома у Сергиенко, он сообщил, что хочет выиграть крупный тендер на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Степной Старого Оскола, а также получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию объекта. За способствование и покровительство в этом бывший мэр попросил взятку в 8 млн рублей, но в виде перевода суммы в ООО «Белстройплюс» за выполненные работы по благоустройству от ООО «ССК „Стрелец“», соучредителем которого является ранее упомянутый сын Сергиенко. За это экс-главу администрации обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ.
А в январе 2020 года Сергиенко предложил Гринякину сделать капремонт в школе №15 в микрорайоне Молодогвардеец. «Тисайд» приступила к выполнению работ. За это Сергиенко летом того же года попросил взятку в 850 тысяч рублей в виде перевода на некоего ИП «за выполненные работы по отделке фасада» от всё того же ООО «ССК „Стрелец“. Здесь сторона обвинения опирается на другую часть той же статьи — п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ, который подразумевает „крупный размер“ взятки.
И последний эпизод произошёл в марте 2020 года. Тогда, по версии обвинения, Сергиенко также сам предложил Гринякину, чтобы его компания «Тисайд» выполнила работы по реконструкции очистных сооружений в Старооскольском горокруге. Директор компании согласился, и за содействие экс-мэр попросил у него взятку в виде автомобиля BMW X7. Гринякин приобрёл его более чем за 8 млн рублей и сначала оформил на своё ООО «Плазма», а потом передал во владение и пользование Сергиенко. Чтобы скрыть преступление, Сергиенко передал Гринякину автомобиль Mersedes Benz стоимостью более 1,8 млн рублей и Range Rover стоимостью более 1,5 млн рублей. В итоге, с учётом такого «обмена», сумма взятки составила более 5 млн рублей. За это экс-главу администрации обвиняют также по ч.6 ст. 290 УК РФ.
Полный материал о том, как прошло заседание, о чём просили адвокаты Сергиенко судью и какие взаимоотношения связывают экс-мэра с «взяткодателями» — можно прочитать по ссылке ниже.