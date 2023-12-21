Обмен авто и зарплата водителю: в каких взятках обвиняют экс-мэра Сергиенко?

Следующий эпизод взятки, в котором обвиняют Сергиенко, тоже был в конце 2017 года. Всё тот же Глазкрицкий снова сообщил о своих намерениях построить заправку, только уже от компании «Оптнефтегаз». Просьба к на тот момент врио главы округа была такая же — помочь с заключением договора аренды и вводом в эксплуатацию. Только в этот раз взятка была связана с освобождением Сергиенко от выплаты зарплаты его водителю — обязанность выплачивать ему 35 тысяч рублей ежемесячно должна была лечь на компанию Глазкрицкого. Не совсем понятно, кем именно являлся трудоустроенный таким образом «подконтрольный» Сергиенко, поскольку дальше его обозначают как «оказывающего помощь в бытовых и личных вопросах, а также выполняющего водительские действия в нерабочее время». Тем не менее со временем общая сумма такой взятки составила 2,1 млн рублей.