«Вов, не гневи бога». Дело экс-мэра Старого Оскола Сергиенко изучают в Белгороде

— Да я не гневлю. И с газом, и с «мазом». Я ничего не гневлю, Саш. Ты помнишь только своё добро. Ты помнишь, как сидели за заправками с Ротарем, говорили? Мы тебя познакомили со всеми, ты будешь двери везде открывать, вопросов нет. Сегодня у тебя — все плохие.