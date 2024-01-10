«Вов, не гневи бога». Дело экс-мэра Старого Оскола Сергиенко изучают в Белгороде

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Это уже не первое заседание по делу Александра Сергиенко, бывшего мэра Старого Оскола и директора двух белгородских организаций «Газпрома». Состав участников остаётся таким же. Сторону защиты представляли адвокат Владимир Горелик, председатель московской коллегии адвокатов «Горелик и партнёры», адвокат Николай Звертаев, бывший председатель Контрольно-счётной палаты Белгородской области, и адвокат Оксана Фабрая, ранее защищавшая в суде интересы бизнесмена Сергея Фуглаева. Судья — Елена Волощенко. Присутствовал и сам Сергиенко.
Со стороны обвинения выступила представитель прокуратуры. Она же и зачитала стенограмму разговора Сергиенко с бизнесменом Владимиром Глазкрицким. Последний, по словам самого подсудимого, раньше был его лучшим другом. В один момент Сергиенко не пошёл навстречу Глазкрицкому и не помог получить субсидию: это, по мнению стороны защиты, послужило мотивом для мести.
Зачитывали стенограмму долго — текст мелким почерком занял порядка шести листов А-4. Обсуждали, судя по всему, ту самую субсидию для бизнеса в несколько десятков миллионов рублей, на которую претендовал Глазкрицкий и за помощью в получении которой он обратился к Сергиенко. О том, что разговор Глазкрицкий записывает, подсудимый не знал, но догадывался.
— Нет, Сань, оно уже растёт год. Если бы не было этих всех проблем… Ты же мне говорил, да, что всё поможем. В итоге… В итоге мне сейчас сложно, с землёй, со всем, — сказал тогда Глазкрицкий.
— Вов, не гневи бога… — ответил Сергиенко.
— Да я не гневлю. И с газом, и с «мазом». Я ничего не гневлю, Саш. Ты помнишь только своё добро. Ты помнишь, как сидели за заправками с Ротарем, говорили? Мы тебя познакомили со всеми, ты будешь двери везде открывать, вопросов нет. Сегодня у тебя — все плохие.
Сергиенко в том разговоре также отметил, что сделал Глазкрицкому «космическое количество добра» и что он не отказывается от дружеского отношения. «Вову» же ему слушать «неприятно».
В целом разговор был неформальный, с использованием нецензурной лексики, которую прокурор ради соблюдения этических норм опустила. При этом сам Сергиенко заметил, что общение приобрело «агрессивный характер» уже с самого начала. Адвокат Горелик же добавил, что данной стенограммой сторона обвинения создала «казусную ситуацию», показав, что отношения между Глазкрицким и Сергиенко действительно были неформальные и дружеские.
Обращаю внимание на те места в диалоге, которые подтверждают позицию защиты, что они занимались совместной предпринимательской деятельностью. И что подсудимый Сергиенко оказывал бескорыстную помощь другу. У Глазкрицкого же возникли основания для мести и сведения счётов с Сергиенко, поскольку Сергиенко отказался лоббировать интересы Глазкрицкого при оформлении подделанных им документов для получения субсидий за счёт бюджетных средств. И эти слова там изобилуют. Страницы три-четыре.
Владимир Горелик
Адвокат, получив четыре предупреждения от судьи, настоял на том, чтобы заявление по этому поводу приобщили к делу. Несмотря на протест прокуратуры, считавшей, что Горелик даёт оценку доказательству, заявление приобщили.
Далее прокурор долгое время зачитывала материалы дела и называла адреса зданий, где прошли обыски. Сторона защиты была согласна не со всеми доводами. Например, Горелик не единожды делал заявления. Одно из них касалось объекта по адресу Майский, 6б. По словам адвоката, к делу здание отношения не имеет. Прокурор ответила, что не озвучивала этот адрес, но позже добавила, что «сняла» исследование документа по данному направлению.
Не раз прокурор и Горелик спорили. Адвокаты просили обвинителя зачитывать материалы помедленнее, а после очередного словесного конфликта Горелик заявил, что «если каждый раз прокурор будет вставать и мешать мне работать — у нас будет балаган».
Сергиенко попросил суд изучить регламенты передачи земельных участков. Как отметил бывший чиновник, тот факт, что участки предоставлялись без торгов, не значит, что это было незаконно.
Затронул адвокат и тему водителя Лечаева. Ранее, по словам обратившегося в ФСБ Глазкрицкого, Сергиенко дал ему взятку в размере 2 100 205 рублей при выплате зарплаты водителю. Горелик акцентировал внимание на том, что после увольнения Сергиенко Лечаев ещё год работал у Глазкрицкого и того это устраивало.
Также во время заседания обсудили переписку Сергиенко с Денисом Гринякиным, директором признанного банкротом «Тисайда». Подробнее об этом читайте в отдельном материале Бел.Ру.