Тот самый банкрот: какая компания могла дать взятку экс-мэру Александру Сергиенко

Сегодня стало известно, что белгородские следователи возбудили ещё два уголовных дела на экс-главу Старооскольского горокруга Александра Сергиенко. Один из эпизодов произошёл в 2019 году. Тогда директор некой компаний связался с Сергиенко и сообщил, что хочет выиграть тендер на строительство школы в Старом Осколе. Следователи считают, что за покровительство и решение этого вопроса экс-мэр получил 8 млн рублей.