Тот самый банкрот: какая компания могла дать взятку экс-мэру Александру Сергиенко

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Сегодня стало известно, что белгородские следователи возбудили ещё два уголовных дела на экс-главу Старооскольского горокруга Александра Сергиенко. Один из эпизодов произошёл в 2019 году. Тогда директор некой компаний связался с Сергиенко и сообщил, что хочет выиграть тендер на строительство школы в Старом Осколе. Следователи считают, что за покровительство и решение этого вопроса экс-мэр получил 8 млн рублей.
Вероятно, имеется в виду школа на 1100 мест в микрорайоне Степной Старого Оскола. Заказчик — департамент строительства и транспорта Белгородской области. Победителем торгов и поставщиком по закупке стала компания ООО «Тисайд».
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Тисайд» зарегистрировано в 2011 году. Бенефициаром компании является Денис Гринякин. Основная деятельность организации — строительство жилых и нежилых зданий.
Контракт заключили 17 апреля 2019 года. Согласно ему, учебное заведение «Тисайд» должен был построить за 631 млн рублей. После стоимость несколько раз увеличивалась до конечных 750 млн рублей. Отметим, что, по данным госзакупок, трижды компании начисляли неустойку за просрочку исполнения поставщиков обязательств, в том числе и гарантийных: 395 тыс., 2 млн и 100 тыс. рублей.
Позже «Тисайд» требовал с регионального УКСа 492 млн рублей долга. Но потом передумал — когда на горизонте появилась угроза банкротства.
Второй преступный эпизод произошёл якобы в 2020 году. По версии следствия, Сергиенко предложил директору одной из фирм провести капремонт в одной из школ Старого Оскола. Главе компании при этом пообещали поддержку при принятии выполненных работ. За решение этого вопроса Сергиенко, утверждают следователи, через полгода перевели 850 тыс. рублей.
В этом случае речь может идти о контракте от 30 января 2020 года. Заказчик, а именно Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа, искал подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту школы №15 микрорайона Молодогвардеец. И вновь победителем аукциона и генеральным подрядчиком стало ООО «Тисайд». Подрядчиком поменьше — ООО «Техноферма».
Тогда, в феврале 2020 года, компания взяла на себя обязательство возвести школу за 60,6 млн рублей. Второй участник аукциона предложил цену чуть повыше, всего на 300 тыс. больше — 60,9 млн рублей.
Отметим, что школа была построена в 1978 году. В ходе капремонта в здании обновили окна, инженерные сети, электропроводку, канализацию. На первом этаже уложили керамическую плитку, материалы при этом были якобы полностью российские. Школу сдали в августе 2020 года — через полгода после заключения контракта.
А вот «Тисайду» повезло куда меньше. За время своего существования компания регулярно получала крупные штрафы от заказчиков, успела попасть в реестр недобросовестных подрядчиков и в итоге стала банкротом.
2020 год стал одним из самых удачных для компании. За него «Тисайд» принял участие в 35 торгах на сумму общую сумму свыше 1,6 млрд рублей, а также в 18 торговых процедурах с одним участником на сумму 971 млн рублей. С компанией контракт заключила прокуратура области (цена контракта — 378 тыс. рублей), ещё семь контрактов — УКС Белгородской области (173 млн рублей), два контракта — СУ СК России по Белгородской области (578 тыс. рублей), пять контрактов — УКС Белгородского района (133 млн рублей).
А вот затем у «Тисайда» начались проблемы. Так, в реестр недобросовестных подрядчиков компанию внесло министерство ЖКХ области из-за срывов сроков передачи жилья именно в 2021 году. В этому же году организация заключила всего один контракт: с ОГБУ «УКС Белгородской области» на 15,9 млн рублей.
Но меньше всех повезло, скорее всего, экс-мэру Сергиенко. О его задержании стало известно 20 марта: чиновника подозревали в получении крупных взяток. В СК изначально заявляли о трёх эпизодах преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ — речь шла о взятках на 15 млн рублей. Со временем число уголовных дел только выросло. Сам же Сергиенко о своём обвинении говорит следующее:
Следствие, конечно, разберётся. Но на сегодняшний день я ни с одним пунктом обвинения не согласен. У меня для следствия есть обоснования, что я невиновен. Эти обвинения подготовлены теми, с кем я дружил 15 лет. Это вот друзья, с которыми мы дружили с 2008 года. В конечном итоге всё решит суд, Ваша честь. Это недоразумение, те пасквили, которые написал на меня один мой друг. У меня есть полностью ответные аргументы.
Кроме того, экс-мэр Старого Оскола просил перевести его из СИЗО под домашний арест. Просьбу суд отклонил, несмотря на то, что у обвиняемого серьёзная болезнь и некроз почек, которых у него в организме сразу три. Подробнее — в отдельном материале Бел.Ру из зала суда.