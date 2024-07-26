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Недобор и перебор: какую воду заказывают белгородские бюджетники
26 июля, 13:01
Белгородский «СКИФ-М» потребовал с авиакомплекса «ИЛ» в Москве более 14 млн рублей
24 июля, 13:49
В Белгородской области на продажу выставили мясные фермы
10 июля, 13:46
В «Русарго» отказались комментировать переезд юрлица из Тамбова в Белгород
19 апреля, 09:31
«Белгороддорстрой» проиграл апелляцию по иску к Бел.Ру на 1 млн рублей
15 марта, 13:29
Один из самых богатых и загадочных белгородцев избавляется от активов в регионе
8 февраля, 12:38
Перепалки, пропавший документ: в Белгороде прошло ещё одно слушание по делу Сергиенко
11 января, 16:13
2023
Бесполезные курсы? Почему белгородцы судились с АНО Аяза Шабутдинова
21 ноября 2023, 14:10
Проработавшую в Белгородской области восемь лет компанию Зотова решили ликвидировать
21 ноября 2023, 10:06
Эксклюзив. Кто должен больше всех? Из-за чего белгородские компании судятся в арбитраже
7 ноября 2023, 07:06
Новосибирская фирма судится с белгородской УК «Зелёная долина» из-за долгов
28 сентября 2023, 08:25
Компания Тебекиных «Ваш хлеб» подала иск в суд на 5 млн из-за товарных знаков
7 сентября 2023, 10:01
Компания из Белгорода с турецкими владельцами проиграла суд воинской части
1 сентября 2023, 13:00
Владеющая аквапарком компания Владимира Зотова отчиталась о крупной прибыли
16 марта 2023, 07:33
Гусевы перераспределили доли в «Доме торговли ‘’Славянка’’»
Ранее компания принадлежала кондитерской фабрике «Славянка». Сейчас она числится за Дмитрием и Сергеем Гусевыми.
14 марта 2023, 07:16
2022
Депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов обзавёлся ещё одной фирмой
Предприниматель стал владельцем компании, которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.
26 августа 2022, 08:15

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