Отменили два суда: Сергиенко снова отправили на медицинское обследование

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
К 10 утра в Свердловском районном суде собрались родственники обвиняемого экс-мэра, адвокаты и представители СМИ. Сначала заседание по делу Сергиенко задержали, а после к адвокатам вышла секретарь, которая сказала, что пройти могут только они, так как сегодня разбирательства в этом суде не будет — его перенесли на 10 января. Как оказалось, Александр Сергиенко в тот момент находился в областной больнице, где проходил комплексное обследование для повторной апелляции. Последнюю назначили через полтора часа в Белгородском областном суде.
Напомним, сейчас Сергиенко находится под арестом в белгородском СИЗО. Раньше дело рассматривали в старооскольском суде, уже там адвокаты просили другую меру пресечения для обвиняемого, так как у него множество проблем со здоровьем и тяжёлых заболеваний, в том числе: хроническая болезнь почек в терминальной стадии почечной недостаточности, сахарный диабет второго типа, гипертония третьей степени и другие. Также обвиняемый проходит иммуносупрессивную терапию, направленную на понижение иммунитета, чтобы трупная почка не отторгалась организмом. Однако прокурор, ссылаясь на заключение врачей, заявил, что у экс-мэра нет таких болезней, с которыми невозможно находиться в изоляторе. Суд отказал в переводе экс-мэра под домашний арест, а весной ему продлили арест ещё на три месяца.
Позже дело перевели в Белгород, и последнее заседание было в понедельник, 25 декабря, тогда же прошла апелляция, в ходе которой снова отклонили изменение меры пресечения на домашний арест. Рассмотрение повторной апелляции назначили на сегодня, предположительно, из-за каких-то процессуальных нарушений. Для этого Александру Сергиенко нужно было пройти комплексное медицинское обследование.
Но когда все собрались уже в областном суде, судья Кичигин сообщил, что обвиняемого дообследовать не успели и этот процесс займёт ещё около трёх-четырёх часов. Адвокатам предложили провести апелляцию без Сергиенко, но они отказались, так как экс-мэр заявлял о своём желании лично на нём присутствовать. Отсюда и это заседание перенесли — на утро следующего дня.
Ранее мы писали о том, как прошли первое и второе заседание по этому уголовному делу в Свердловском районном суде. Адвокаты ходатайствовали за обеспечение судом во время разбирательства лечебно-охранительного режима, необходимого Сергиенко, для сохранения его жизни и здоровья, в том числе график заседаний, питание и квалифицированная медицинская помощь уролога, которого нет в СИЗО. Прокурор в свою очередь попросила отказать, и суд ходатайство не удовлетворил.
Бывшего главу Старооскольского горокруга обвиняют в семи эпизодах получения взятки, шесть из которых — в особо крупном размере. Общая сумма — более 50 млн рублей в виде денег и имущества, в том числе автомобилей, доли в торговом центре и оборудования для спортклуба сына Сергиенко. Сам обвиняемый свою вину не признаёт, ссылаясь на дружеские отношения с предпринимателями Владимиром Глазкрицким и Денисом Гринякиным, и считает, что эту деятельность нельзя воспринимать как взяточничество. А его адвокат рассказал в суде о том, что будучи на должности гендиректора АО «Газпром газораспределение Белгород», Сергиенко изобличил в преступлении одного из заявителей.
На втором заседании сторона обвинения представила письменные доказательства вины Александра Сергиенко, в которых адвокат указал на неточности и нехватку информации. Также было зачитано заявление бывшего лучшего друга подсудимого Глазкрицкого, в котором, считает экс-мэр, непонятны конкретные обвинения и так же не хватает информации о предпринимательской деятельности.
Подробнее о том, какие именно взятки и за что вменяют бывшему главе Старооскольского округа, можно прочитать здесь. А Бел.Ру продолжит следить за процессом.