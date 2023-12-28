Отменили два суда: Сергиенко снова отправили на медицинское обследование

Напомним, сейчас Сергиенко находится под арестом в белгородском СИЗО. Раньше дело рассматривали в старооскольском суде, уже там адвокаты просили другую меру пресечения для обвиняемого, так как у него множество проблем со здоровьем и тяжёлых заболеваний, в том числе: хроническая болезнь почек в терминальной стадии почечной недостаточности, сахарный диабет второго типа, гипертония третьей степени и другие. Также обвиняемый проходит иммуносупрессивную терапию, направленную на понижение иммунитета, чтобы трупная почка не отторгалась организмом. Однако прокурор, ссылаясь на заключение врачей, заявил, что у экс-мэра нет таких болезней, с которыми невозможно находиться в изоляторе. Суд отказал в переводе экс-мэра под домашний арест, а весной ему продлили арест ещё на три месяца.