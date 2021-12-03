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Спецпроект
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2022
Спецпроект
Бывшие: что стало с «большой семьёй» экс-губернатора Евгения Савченко
Кто из бывших руководителей департаментов остался в региональном правительстве, а с кем Вячеслав Гладков не стал церемониться, разбираемся подробнее.
Спецпроект
Как выглядит «Заботливый Белгород»
В Белгородской области много добряков. Это люди, которые готовы безвозмездно прийти на помощь в трудную минуту. Зачастую об их делах знает только ограниченный круг людей.
Спецпроект
Белгородская повестка – 2022: как изменились центры влияния с приходом Гладкова
2021
Спецпроект
Зеленый горизонт Стойленского ГОКа
После Савченко. Топ-100 влиятельных людей Белгородской области 2021 года
3 декабря 2021, 16:18
Спецпроект
Топ-100 самых влиятельных людей Белгородской области
Топ-5 богатейших женщин Белгородской области
14 сентября 2021, 14:09
Состояние размером с горбюджет: кто из белгородцев успешен в бизнесе?
14 сентября 2021, 13:17
Спецпроект
Топ-100 самых богатых бизнесменов Белгородской области 2021 года
Спецпроект
Дума о Белогорье. Обзор выборов в Госдуму в Белгородской области в 2021 году
Спецпроект
Династии Стойленского ГОКа: уверенность в завтрашнем дне
2020
Спецпроект
Антикризисный конкурс ждет заявки от Мастеров гостеприимства Белгородской области
Спорттовары в условиях COVID-19: ситуация в России и Белгородской области
3 апреля 2020, 15:56
Спецпроект
Однажды под Новый год…
2019
Спецпроект
Социальные ярмарки в Белгороде: достойные и доступные места для торговли
Спецпроект
Новый газопровод – своевременная и надёжная поставка голубого топлива в ЦФО
Спецпроект
Устрицы, сыр и скоростная трасса
Двухдневный тур на автомобиле бизнес-класса по дорогам Франции.
Спецпроект
АПХ «ПромАгро» и правительство области вручат гранты прорывным молодёжным IT-проектам
Самые актуальные проекты в области цифровизации экономики и общественной жизни найдут достойную финансовую поддержку!
Спецпроект
БелРушные истории: вся правда о «Бел.Ру» за 20 лет
Спецпроект
Чем владеют самые богатые депутаты Белгородской области и с кем строят бизнес