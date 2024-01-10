Решил отомстить? Почему директор обанкротившейся компании дал показания на Сергиенко

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Состав участников на заседании по делу Александра Сергиенко, бывшего мэра Старого Оскола и директора «Газпром газораспределение Белгород» и «Газпром межрегионгаз Белгород», остался прежним. Стоит отметить адвоката Владимира Горелика, председателя московской коллегии адвокатов «Горелик и партнёры», который вёл себя активнее остальных, и судью Елену Волощенко. Был в зале суда и сам Сергиенко. Со стороны обвинения присутствовала представитель прокуратуры.
Последняя зачитала часть переписки между Сергиенко и Денисом Гринякиным, директором обанкротившегося впоследствии «Тисайда». Ранее Бел.Ру уже предполагало, что именно Гринякин мог дать взятку бывшему главе Оскола. Кажется, следствие считает похожим образом.
По мнению обвинителей, за помощь с получением тендера на строительство школы Гринякин передал Сергиенко 8 млн рублей. Через время, по данным следствия, Гринякин также подарил бывшему чиновнику автомобиль — за покровительство во время реконструкции очистных сооружений в Старооскольском горокруге.
В ходе заседания прокурор зачитала переписку Гринякина с Сергиенко. Последний регулярно просил Гринякина разобраться с проблемами на объектах. Например, экс-чиновник переслал директору компании жалобу на рабочих, которые во время строительства школы готовили на огне под открытым небом — «жгли костры». В переписке Сергиенко указал, что с иностранцами надо провести работу — «дома пусть в чанах плов готовят», ведь за ситуацией будет следить Совет Безопасности.
Также Сергиенко критиковал Гринякина за медленную работу и срыв сроков. По мнению экс-чиновника, глава «Тисайда» ему регулярно врал, из-за чего у многих были неприятности. Дошло до того, что бывшего вице-мэра Евгения Глаголева «подвели». Напомним, что тот сейчас находится под следствием и подозревается в коррупционных преступлениях.
— Вообще, некрасиво со школой получилось. Глаголева подвели. Он крайний. А просил за тебя я. Вот такие дела! А теперь проблемы, и причины ищет каждый, — зачитала фрагмент переписки прокурор. Эти слова, исходя из контекста, написал ранее Сергиенко.
— Но ведь проблема давно висела. Были обещания, а ничего не двигалось. Объект большой, и перекладывать на него неоткуда. Могу подъехать завтра, на две минуты? По школе свои мысли скажу, — ответил Гринякин.
Но Сергиенко работой Гринякина доволен не был. Например, его не устраивали темпы работы по очистным — «за декабрь ржавого гвоздя не вбил по очистным, не обижайся, будет так, как договаривались на совещании».
Тут не только по очистным. Там ещё разговор шёл по капремонту МКД, где заказчиком выступила Белгородская область.
Александр Сергиенко
В итоге, по словам Горелика, компания «Тисайд» попала на крупные штрафные санкции. Фирму ликвидировали: это стало для Гринякина мощным ударом и мотивом для появления у того негативных эмоций по отношению к Сергиенко. Гринякин считал, что тот не пролоббировал его интересы и не помог в сложный момент.
Адвокат отметил, что отношения у Сергиенко с Гринякиным долгое время были частично неформальными. «Старший» Сергиенко помогал «младшему» Гринякину, причём на «абсолютно бескорыстной основе». Также глава «Тисайда» просил у чиновника денег в долг. Горелик поинтересовался: как такое возможно, когда взяткодатель просит денег у того, кто взятку получил?
Подсудимый же попросил обратить внимание на тот факт, что, обсуждая ситуацию с дарением машины в обмен на два других автомобиля, Сергиенко написал Гринякину: «Вот это я попал». Иными словами, отмечает бывший чиновник, по результатам действий с техникой он якобы оказался в убыточной ситуации.
Слово «попал» воспринимается как-то, что он оказался в имущественном проигрыше. Другим это не объясняется.
Владимир Горелик
Слушания по делу Сергиенко продолжатся в Белгороде и в дальнейшем. Бел.Ру продолжит следить за их ходом. Во время заседания 10 января участники суда обсудили разговор Сергиенко с Владимиром Глазкрицким, бизнесменом и бывшим другом чиновника. Сторона защиты считает, что последний обиделся на товарища, после чего решил отнести заявление в ФСБ. По словам адвоката, Глазкрицкий «заявил кругу друзей Сергиенко, что хочет отомстить». Подробнее об этом можно прочесть в отдельном материале Бел.Ру.