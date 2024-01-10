Решил отомстить? Почему директор обанкротившейся компании дал показания на Сергиенко

Слушания по делу Сергиенко продолжатся в Белгороде и в дальнейшем. Бел.Ру продолжит следить за их ходом. Во время заседания 10 января участники суда обсудили разговор Сергиенко с Владимиром Глазкрицким, бизнесменом и бывшим другом чиновника. Сторона защиты считает, что последний обиделся на товарища, после чего решил отнести заявление в ФСБ. По словам адвоката, Глазкрицкий «заявил кругу друзей Сергиенко, что хочет отомстить». Подробнее об этом можно прочесть в отдельном материале Бел.Ру.