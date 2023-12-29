Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Александр Сергиенко

Уехать домой не получилось: суд отклонил апелляционную жалобу защиты Сергиенко

29 декабря 2023, 08:48
Фото: страница Александра Сергиенко в соцсети
Александр Сергиенко

Экс-мэр Старого Оскола Сергиенко останется в СИЗО

В суде рассмотрели вторую апелляционную жалобу адвокатов Александра Сергиенко на продление ему меры пресечения. Стало известно, что Новый год бывший мэр Старого Оскола встретит в СИЗО.
Сюжет
Суд

В Белгородский областной суд поступила вторая апелляционная жалоба защиты бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко на продление меры пресечения. Её уже рассмотрели в суде.

Известно, что суд повторно отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Ранее сторона защиты заявляла о плохом состоянии здоровья Сергиенко. Таким образом, адвокатам не удалось добиться перевода Сергиенко из СИЗО под домашний арест.

Уже после новогодних праздников в Свердловском районном суде продолжится рассмотрение уголовного дела.

На момент предыдущего слушания Сергиенко находился в областной больнице, где проходил комплексное обследование для повторной апелляции.

Экс-мэра Старого Оскола подозревают в семи эпизодах получения взятки, шесть из которых — в крупном размере. Всего, по данным следствия, чиновник мог получить взяток на 50 млн рублей в виде денег и имущества.

Отменили два суда: Сергиенко снова отправили на медицинское обследование
Узнать подробнее
Читайте также:
«Я не понимаю, в чём меня обвиняют»: экс-мэр Сергиенко — о заявлении на него в ФСБ«В деле таких эпизодов нет»: адвокат экс-мэра Сергиенко нашёл неточности в обвинении?Изобличил в преступлении? За что экс-мэру Сергиенко решил отомстить его друг
#Белгородская область#Старый Оскол#Суд#Александр Сергиенко#Сизо#Александра Склярова#Апелляционная жалоба
Подпишитесь
ВСУ атаковали Белгородскую область тремя американскими ракетами HARM
Сегодня, 12:44
Гладков назвал причину взрывов в Белгороде
Сегодня, 12:22
ВСУ обстреляли Белгородскую область из «Града»: разрушения есть в 20 домах
Сегодня, 12:13
Вся информация об отключениях и сроках восстановления — в приложении «Есть свет!»
Сегодня, 09:32
Не только ЕТК: кто и за сколько будет перевозить белгородцев в 2024 году?
Сегодня, 10:08