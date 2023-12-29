Уехать домой не получилось: суд отклонил апелляционную жалобу защиты Сергиенко

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
В Белгородский областной суд поступила вторая апелляционная жалоба защиты бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко на продление меры пресечения. Её уже рассмотрели в суде.
Известно, что суд повторно отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Ранее сторона защиты заявляла о плохом состоянии здоровья Сергиенко. Таким образом, адвокатам не удалось добиться перевода Сергиенко из СИЗО под домашний арест.
Уже после новогодних праздников в Свердловском районном суде продолжится рассмотрение уголовного дела.
На момент предыдущего слушания Сергиенко находился в областной больнице, где проходил комплексное обследование для повторной апелляции.
Экс-мэра Старого Оскола подозревают в семи эпизодах получения взятки, шесть из которых — в крупном размере. Всего, по данным следствия, чиновник мог получить взяток на 50 млн рублей в виде денег и имущества.