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Published Сегодня, 16:43

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Updated Сегодня, 16:49

Пропавшего в Белгороде парня с чёрным рюкзаком нашли погибшим

Пропавшего в Белгороде парня с чёрным рюкзаком нашли погибшим

22 декабря 2023, 16:43
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Юноша перестал выходить на связь 17 декабря. Что стало причиной смерти парня, неизвестно. О результатах поисков сообщили в соцсетях отряда «Лиза Алерт».

21-летнего белгородца, который пропал в Белгороде, нашли погибшим. Об этом сообщили в Telegram-канале отряда «Лиза Алерт». О причинах гибели парня не сообщается.

Напомним, что белгородец перестал выходить на связь 17 декабря.

На днях в селе Красный Хутор Белгородского района пропал 63-летний Вадим Гриненко. Его местонахождение неизвестно с 12 декабря. Мужчина в день исчезновения был одет в чёрную куртку, зимние ватные штаны и сапоги цвета хаки. У белгородца худощавое телосложение, седые волосы.

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#Общество#Белгородская область#Лиза Алерт#Белгород#Алина Харина#Погибший#Поиски пропавших
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