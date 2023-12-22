Пропавшего в Белгороде парня с чёрным рюкзаком нашли погибшим

На днях в селе Красный Хутор Белгородского района пропал 63-летний Вадим Гриненко. Его местонахождение неизвестно с 12 декабря. Мужчина в день исчезновения был одет в чёрную куртку, зимние ватные штаны и сапоги цвета хаки. У белгородца худощавое телосложение, седые волосы.