Пропавшего в Белгороде парня с чёрным рюкзаком нашли погибшим

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
21-летнего белгородца, который пропал в Белгороде, нашли погибшим. Об этом сообщили в Telegram-канале отряда «Лиза Алерт». О причинах гибели парня не сообщается.
Напомним, что белгородец перестал выходить на связь 17 декабря.
На днях в селе Красный Хутор Белгородского района пропал 63-летний Вадим Гриненко. Его местонахождение неизвестно с 12 декабря. Мужчина в день исчезновения был одет в чёрную куртку, зимние ватные штаны и сапоги цвета хаки. У белгородца худощавое телосложение, седые волосы.