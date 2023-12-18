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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

«Лиза Алерт»

В Белгороде разыскивают парня с чёрным рюкзаком

18 декабря 2023, 10:30
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»

В Белгороде пропал 21-летний парень

Житель Белгорода перестал выходить на связь 17 декабря. В тот день он был одет в чёрную куртку, а с собой брал чёрный портфель. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгороде сутки не могут найти 21-летнего Виталия Топоркова. Местонахождение молодого человека неизвестно с 17 декабря.

Молодой мужчина худощавого телосложения, рост — 190 см. У него светло-русые волосы до плеч и голубые глаза.

В день исчезновения белгородец был одет в чёрные куртку, ботинки и шапку, а также в серо-зелёный шарф. С собой он взял чёрный портфель.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что с 9 декабря в селе Зенино Вейделевского района не могут найти 33-летнего мужчину. У Андрея Игуменцева татуировка на правой ноге, а в день исчезновения он был одет в чёрные куртку, кроссовки и шапку.

Пропавший белгородецПропавший белгородец
Пропавший белгородец
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Молодого мужчину с татуировкой на правой ноге разыскивают в Белгородской области
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