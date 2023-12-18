В Белгороде разыскивают парня с чёрным рюкзаком

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Белгороде сутки не могут найти 21-летнего Виталия Топоркова. Местонахождение молодого человека неизвестно с 17 декабря.
Молодой мужчина худощавого телосложения, рост — 190 см. У него светло-русые волосы до плеч и голубые глаза.
В день исчезновения белгородец был одет в чёрные куртку, ботинки и шапку, а также в серо-зелёный шарф. С собой он взял чёрный портфель.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что с 9 декабря в селе Зенино Вейделевского района не могут найти 33-летнего мужчину. У Андрея Игуменцева татуировка на правой ноге, а в день исчезновения он был одет в чёрные куртку, кроссовки и шапку.