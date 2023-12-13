Женщина с розовым рюкзаком пропала в белгородском приграничье

В Шебекинском горокруге ищут пропавшую женщину

Жительница хутора Бондаренков исчезла 11 декабря. Инна Жердева была одета в тёмно-зелёный пуховик, коричневые ботинки и шапку, а с собой брала розовый рюкзак. Информацию о пропавшей женщине разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.