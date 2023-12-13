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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

«Лиза Алерт»

Женщина с розовым рюкзаком пропала в белгородском приграничье

13 декабря 2023, 12:09
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»

В Шебекинском горокруге ищут пропавшую женщину

Жительница хутора Бондаренков исчезла 11 декабря. Инна Жердева была одета в тёмно-зелёный пуховик, коричневые ботинки и шапку, а с собой брала розовый рюкзак. Информацию о пропавшей женщине разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области пропала женщина. Жительницу хутора Бондаренков Шебекинского городского округа не могут найти с 11 декабря.

57-летняя Инна Жердева (Дерендяева) плотного телосложения, её рост — 165 см. Волосы у женщины чёрные, а глаза — голубые.

В день исчезновения жительница региона была одета в тёмно-зелёный пуховик, коричневые ботинки и шапку. С собой белгородка брала розовый рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

Напомним, что с 25 ноября в Белгороде не могли найти 38-летнюю Анну Крапивку. Однако 3 декабря волонтёры сообщили о том, что женщину нашли живой. Подробности случившегося не сообщались.

Инна ЖердеваИнна Жердева
Инна Жердева
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Пропавшую неделю назад женщину нашли живой
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#Белгородская область#Лиза Алерт#Пропала#Белгород#Пропала женщина#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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