Женщина с розовым рюкзаком пропала в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Белгородской области пропала женщина. Жительницу хутора Бондаренков Шебекинского городского округа не могут найти с 11 декабря.
57-летняя Инна Жердева (Дерендяева) плотного телосложения, её рост — 165 см. Волосы у женщины чёрные, а глаза — голубые.
В день исчезновения жительница региона была одета в тёмно-зелёный пуховик, коричневые ботинки и шапку. С собой белгородка брала розовый рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
Напомним, что с 25 ноября в Белгороде не могли найти 38-летнюю Анну Крапивку. Однако 3 декабря волонтёры сообщили о том, что женщину нашли живой. Подробности случившегося не сообщались.