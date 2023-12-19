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Published Сегодня, 06:59

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Яйца

Пустые полки: из белгородских магазинов пропали яйца?

19 декабря 2023, 06:59
Фото: 1MI
Яйца

Белгородцы заметили отсутствие куриных яиц в магазинах

К властям в соцсетях обращаются жители Белгорода и интересуются, куда подевались куриные яйца в крупных супермаркетах. Интересуются белгородцы и ценами на указанный продукт. В региональном минсельхозе ответили, что цены растут по всей стране.

Белгородцы снова задают вопросы по поводу яиц, в частности, куда делась указанная продукция и почему она так дорого стоит. В областном минсельхозе пояснили, что рост цен наблюдается по всей стране.

В комментариях в соцсети жительница Белгорода написала о том, что в крупных супермаркетах пустые полки — куриных яиц нет. Поинтересовалась женщина и тем, почему яйца стоят так дорого.

«Почему в „Магните“ и „Ашане“ совершенно нет яиц? И цена от 129 рублей за 10 штук», — пишет белгородка.

На комментарий отреагировал глава регионального министерства сельского хозяйства Андрей Антоненко. По его словам, цены на яйца растут из-за увеличения затрат производителей. Дороже стали компоненты кормов, оборудование, упаковка, хранение, стоимость транспортной логистики. Однако ещё среди причин — рост ключевой ставки ЦБ. Из-за этого дорожают кредитные продукты производителей.

Кроме того, вырос и спрос при одновременном сокращении объёмов производства. Министр также рассказал, как эта проблема решается, и посоветовал белгородцам посещать ярмарки.

С учётом мероприятий по стабилизации ценовой ситуации, осуществляемых правительством РФ, в том числе увеличения импорта из таких стран, как Турция и Белоруссия, стабилизация ценовой ситуации прогнозируется в начале следующего года. На ярмарках куриные яйца дешевле, так как нет дополнительных затрат.
Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области

Как отметила обратившаяся белгородка, проблема в том, что полки в магазинах пустые — яиц на них нет. Женщина прикрепила соответствующие фотографии.

В магазинах Белгорода нет куриных яицВ магазинах Белгорода нет куриных яиц
В магазинах Белгорода нет куриных яицВ магазинах Белгорода нет куриных яиц
В магазинах Белгорода нет куриных яиц
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Ранее сообщалось, что эксперты ожидают снижения цен на яйца в России только после Нового года. Связано это в том числе и с открытием импорта. Пока, по данным «Руспродсоюза», цена на десяток яиц в среднем превысила 121 рубль. Связано это с дефицитом объёма продукции.

Однако белгородцы жаловались на цены на яйца ещё в середине ноября. В одном из крупных гипермаркетов десяток продавали за 150 рублей. Информацию тогда передали в антимонопольную службу.

Успеют до Нового года? Стало известно, когда подешевеют куриные яйца
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#Белгородская область#Яйца#Цены#Жалобы#Белгород#Наталья Корявых#Андрей Антоненко
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