Пустые полки: из белгородских магазинов пропали яйца?

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Белгородцы снова задают вопросы по поводу яиц, в частности, куда делась указанная продукция и почему она так дорого стоит. В областном минсельхозе пояснили, что рост цен наблюдается по всей стране.
В комментариях в соцсети жительница Белгорода написала о том, что в крупных супермаркетах пустые полки — куриных яиц нет. Поинтересовалась женщина и тем, почему яйца стоят так дорого.
«Почему в „Магните“ и „Ашане“ совершенно нет яиц? И цена от 129 рублей за 10 штук», — пишет белгородка.
На комментарий отреагировал глава регионального министерства сельского хозяйства Андрей Антоненко. По его словам, цены на яйца растут из-за увеличения затрат производителей. Дороже стали компоненты кормов, оборудование, упаковка, хранение, стоимость транспортной логистики. Однако ещё среди причин — рост ключевой ставки ЦБ. Из-за этого дорожают кредитные продукты производителей.
Кроме того, вырос и спрос при одновременном сокращении объёмов производства. Министр также рассказал, как эта проблема решается, и посоветовал белгородцам посещать ярмарки.
С учётом мероприятий по стабилизации ценовой ситуации, осуществляемых правительством РФ, в том числе увеличения импорта из таких стран, как Турция и Белоруссия, стабилизация ценовой ситуации прогнозируется в начале следующего года. На ярмарках куриные яйца дешевле, так как нет дополнительных затрат.
Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области
Как отметила обратившаяся белгородка, проблема в том, что полки в магазинах пустые — яиц на них нет. Женщина прикрепила соответствующие фотографии.
Ранее сообщалось, что эксперты ожидают снижения цен на яйца в России только после Нового года. Связано это в том числе и с открытием импорта. Пока, по данным «Руспродсоюза», цена на десяток яиц в среднем превысила 121 рубль. Связано это с дефицитом объёма продукции.
Однако белгородцы жаловались на цены на яйца ещё в середине ноября. В одном из крупных гипермаркетов десяток продавали за 150 рублей. Информацию тогда передали в антимонопольную службу.