Пустые полки: из белгородских магазинов пропали яйца?

Ранее сообщалось, что эксперты ожидают снижения цен на яйца в России только после Нового года. Связано это в том числе и с открытием импорта. Пока, по данным «Руспродсоюза», цена на десяток яиц в среднем превысила 121 рубль. Связано это с дефицитом объёма продукции.