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Published Сегодня, 20:40

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Пропавшая девочка из Подмосковья может находиться в Белгородской области

Пропавшая девочка из Подмосковья может находиться в Белгородской области

20 января 2024, 20:40
Фото: Midjourney
12-летняя жительница Сергиево-Посадского городского округа может ехать в приграничный регион, сообщили волонтёры «Лиза Алерт».

В Московской области пропала 12-летняя девочка Каролина Калинина. О её местонахождении неизвестно с 20 января. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» предполагают, что она может направляться в Белгородскую область.

Живёт Каролина в посёлке Реммаш Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Её рост 164 см, худощавое телосложение, рыжие волосы, чёрные глаза. Одета была в тёмно-голубое пальто-пуховик, бежевые кофту и футболку, чёрные штаны, серые угги и голубую шапку.

Всех, кто что-нибудь знает о её местонахождении, просят сообщить по телефонам, которые можно увидеть на иллюстрации ниже.

Фото: группа «Лиза Алерт» в ВК
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Лиза Алерт#Девочка#Белгород#Подмосковье#Поиск пропавших
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