Пропал семь месяцев назад: в Белгороде с мая ищут восьмилетнего мальчика

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В Белгороде семь месяцев не могут найти 8-летнего Святослава Ващенко. Местонахождение ребёнка неизвестно с 22 мая 2023 года.
Ребёнок худощавого телосложения, рост — 130 см. У мальчика светло-русые волосы и голубые глаза.
Во что был одет Святослав в день исчезновения, неизвестно. Но у мальчика есть особая примета: над верхней губой у него есть родинка.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».
20 января в Московской области пропала 12-летняя девочка Каролина Калинина. Она могла находиться в Белгородской области.