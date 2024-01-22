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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

«Лиза Алерт»

Пропал семь месяцев назад: в Белгороде с мая ищут восьмилетнего мальчика

22 января 2024, 15:43
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
«Лиза Алерт»

В Белгороде больше полугода не могут найти восьмилетнего мальчика

Восьмилетнего ребёнка последний раз видели 22 мая. Во что был одет Святослав Ващенко в день исчезновения, неизвестно. Информацию о пропавшем разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгороде семь месяцев не могут найти 8-летнего Святослава Ващенко. Местонахождение ребёнка неизвестно с 22 мая 2023 года.

Ребёнок худощавого телосложения, рост — 130 см. У мальчика светло-русые волосы и голубые глаза.

Во что был одет Святослав в день исчезновения, неизвестно. Но у мальчика есть особая примета: над верхней губой у него есть родинка.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтёрам отряда «Лиза Алерт».

20 января в Московской области пропала 12-летняя девочка Каролина Калинина. Она могла находиться в Белгородской области.

Пропавший ребёнокПропавший ребёнок
Пропавший ребёнок
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Пропавшая девочка из Подмосковья может находиться в Белгородской области
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#Белгородская область#Лиза Алерт#Новости Белгорода#Белгород#Ребёнок#Пропал ребёнок#Александра Склярова
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