«Били просто по людям»: Гладков — об обстреле Белгорода 30 декабря

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ 30 декабря при обстреле Белгорода специально били по гражданским. Это мнение глава региона выразил в ходе интервью телеканалу «Соловьёв Live».
По словам Гладкова, ВСУ прицельно били по центру города и мирным жителям. Областной центр перед Новым годом атаковали ракетами «Ольха» и снарядами РСЗО Vampire. Несколько реактивных снарядов и кассетные части сбитых ракет прилетели на оживлённые улицы. В результате погибли 25 жителей, ещё 109 получили ранения. Среди погибших — пятеро детей.
Били в центр, понимая, что попадут, и били просто по людям. Если честно, абсолютно очевидно, что никто не целился прямо в конкретное здание. Была цель — били по центру города.
Вячеслав Гладков
Также губернатор добавил, что к подобному быть готовыми нельзя. Не получится к такому и привыкнуть, добавил он.
К этому нельзя быть готовым. То есть к смерти детей, к смерти женщин, к такому количеству раненых, даже не так. Нельзя привыкнуть ни к ранениям, ни к смерти.
Вячеслав Гладков
Также губернатор в этом же интервью рассказал, что в Белгороде планируют установить мемориал, где находится арт-объект в виде сердца. Этот мемориал будет посвящён трагическим событиям в городе 30 декабря.