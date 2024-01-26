Сколько белгородцев, раненных в результате атаки 30 декабря, остаётся в больницах?

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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На сегодняшний день, 26 января, из больниц в Белгороде выписали всех раненных при обстреле 30 декабря детей.
В медицинских учреждениях Москвы и Белгорода тем временем продолжают лечение 23 человека. В их числе — пятеро детей.
Все те, кто выписывается, остаются под нашим контролем. Конечно, вопрос реабилитации и дальнейшего медицинского сопровождения будет очень важен для них, а мы будем стараться оказывать максимальную помощь.
Вячеслав Гладков
Напомним, что по состоянию на 18 января в медучреждениях Москвы и Белгорода лечение проходили 40 человек.