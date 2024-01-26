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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

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Больница

Сколько белгородцев, раненных в результате атаки 30 декабря, остаётся в больницах?

26 января 2024, 06:48
Фото: 1MI
Больница

В больницах Белгорода и Москвы остаются пациенты, раненные 30 декабря

Белгородцы интересуются, в каком состоянии находятся дети и взрослые, пострадавшие при обстреле в предновогодний день. По информации губернатора, в медучреждениях лечение проходят 23 человека, включая пятерых детей. Остальных уже выписали.

На сегодняшний день, 26 января, из больниц в Белгороде выписали всех раненных при обстреле 30 декабря детей.

В медицинских учреждениях Москвы и Белгорода тем временем продолжают лечение 23 человека. В их числе — пятеро детей.

Все те, кто выписывается, остаются под нашим контролем. Конечно, вопрос реабилитации и дальнейшего медицинского сопровождения будет очень важен для них, а мы будем стараться оказывать максимальную помощь.
Вячеслав Гладков

Напомним, что по состоянию на 18 января в медучреждениях Москвы и Белгорода лечение проходили 40 человек.

«Всех детей скоро выпишут»: Гладков рассказал о состоянии раненных при обстрелах
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#Белгородская область#Пострадавшие#Москва#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Состояние#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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