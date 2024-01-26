Сколько белгородцев, раненных в результате атаки 30 декабря, остаётся в больницах?

В больницах Белгорода и Москвы остаются пациенты, раненные 30 декабря

Белгородцы интересуются, в каком состоянии находятся дети и взрослые, пострадавшие при обстреле в предновогодний день. По информации губернатора, в медучреждениях лечение проходят 23 человека, включая пятерых детей. Остальных уже выписали.