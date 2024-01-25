Детей из белгородского приграничья отправляют в Краснодарский край

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
25 января более 400 детей из Белгородской области поедут в Анапу и Пензу. В поездку отправятся дети из областного центра, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов.
Уверен, что вместе со своими тренерами, вместе со своими друзьями будут в замечательных условиях заниматься любимыми видами спорта. Более сильными, уверенными, более профессиональными вернутся с большим количеством положительных эмоций домой.
Вячеслав Гладков
Глава региона также поблагодарил губернаторов Краснодарского края и Пензенской области за такую возможность.
Ранее сообщалось, что из-за неспокойной обстановки более 2,8 тыс. детей из Белгорода отправили в другие регионы. Юных белгородцев на 21 день разместили в загородных лагерях и санаториях. Известно, что в двух областях школьники останутся ещё на одну смену.