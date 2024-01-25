Детей из белгородского приграничья отправляют в Краснодарский край

Ранее сообщалось, что из-за неспокойной обстановки более 2,8 тыс. детей из Белгорода отправили в другие регионы. Юных белгородцев на 21 день разместили в загородных лагерях и санаториях. Известно, что в двух областях школьники останутся ещё на одну смену.