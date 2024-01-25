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Published Сегодня, 06:46

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Дети

Детей из белгородского приграничья отправляют в Краснодарский край

25 января 2024, 06:46
Фото: Midjourney
Дети

400 белгородских детей отправятся на отдых в Анапу и Пензу

Речь идёт о детях из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов. Дети отправятся в путь сегодня, 25 января, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

25 января более 400 детей из Белгородской области поедут в Анапу и Пензу. В поездку отправятся дети из областного центра, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов.

Уверен, что вместе со своими тренерами, вместе со своими друзьями будут в замечательных условиях заниматься любимыми видами спорта. Более сильными, уверенными, более профессиональными вернутся с большим количеством положительных эмоций домой.
Вячеслав Гладков

Глава региона также поблагодарил губернаторов Краснодарского края и Пензенской области за такую возможность.

Ранее сообщалось, что из-за неспокойной обстановки более 2,8 тыс. детей из Белгорода отправили в другие регионы. Юных белгородцев на 21 день разместили в загородных лагерях и санаториях. Известно, что в двух областях школьники останутся ещё на одну смену.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Лагеря#Новости Белгорода#Краснодарский край#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Пензенская область
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