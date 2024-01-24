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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Дети

Белгородские школьники останутся в лагерях двух регионов на ещё одну смену

24 января 2024, 06:45
Фото: Midjourney
Дети

Юные белгородцы останутся в Калужской и Пензенской областях ещё на три недели

Некоторые родители согласились на дополнительную смену, которая продлится три недели. Больше всего желающих было среди тех, кто отправил детей в Калужскую и Пензенскую области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

Из-за неспокойной оперативной обстановки более 2,8 тыс. детей из Белгорода вывезли в другие регионы. Там их на 21 день разместили в загородных лагерях и санаториях. Время их пребывания в учреждениях подходит к концу, поэтому родителям предложили оставить детей ещё на одну смену. Однако согласились на это не все.

Больше всего положительных ответов было от родителей, чьи дети находятся в Калужской и Пензенской областях. Губернаторы этих регионов согласились на продление, поэтому в настоящий момент лагеря подготавливают к дополнительной смене.

В других регионах согласилось остаться в санаториях ещё на три недели меньшее количество человек, поэтому сформировать полноценные смены не вышло. Однако про желающих не забыли: им предложили перевезти детей в Калужскую и Пензенскую области, где организовали ещё одну смену.

«Но это будет отдельный разговор с каждой семьёй и решение ваше, уважаемые родители», — добавил губернатор Вячеслав Гладков.

Об организации дополнительной смены в лагерях других регионов стало известно 22 января. Тогда родители заинтересовались этой идеей, но попросили организовать ещё и уроки, чтобы не потерять месяц учёбы. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в учреждениях будет дистанционное обучение по картам уроков.

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