Белгородские школьники останутся в лагерях двух регионов на ещё одну смену

Из-за неспокойной оперативной обстановки более 2,8 тыс. детей из Белгорода вывезли в другие регионы. Там их на 21 день разместили в загородных лагерях и санаториях. Время их пребывания в учреждениях подходит к концу, поэтому родителям предложили оставить детей ещё на одну смену. Однако согласились на это не все.