Белгородские школьники останутся в лагерях двух регионов на ещё одну смену

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Из-за неспокойной оперативной обстановки более 2,8 тыс. детей из Белгорода вывезли в другие регионы. Там их на 21 день разместили в загородных лагерях и санаториях. Время их пребывания в учреждениях подходит к концу, поэтому родителям предложили оставить детей ещё на одну смену. Однако согласились на это не все.
Больше всего положительных ответов было от родителей, чьи дети находятся в Калужской и Пензенской областях. Губернаторы этих регионов согласились на продление, поэтому в настоящий момент лагеря подготавливают к дополнительной смене.
В других регионах согласилось остаться в санаториях ещё на три недели меньшее количество человек, поэтому сформировать полноценные смены не вышло. Однако про желающих не забыли: им предложили перевезти детей в Калужскую и Пензенскую области, где организовали ещё одну смену.
«Но это будет отдельный разговор с каждой семьёй и решение ваше, уважаемые родители», — добавил губернатор Вячеслав Гладков.
Об организации дополнительной смены в лагерях других регионов стало известно 22 января. Тогда родители заинтересовались этой идеей, но попросили организовать ещё и уроки, чтобы не потерять месяц учёбы. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в учреждениях будет дистанционное обучение по картам уроков.