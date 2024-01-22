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Дистанционное обучение организовали в загородных лагерях для юных белгородцев

Учёбе быть: в загородных лагерях для юных белгородцев организовали дистант

22 января 2024, 16:17
Фото: Midjourney

Дистанционное обучение организовали в загородных лагерях для юных белгородцев

Юным белгородцам, уехавшим в загородные лагеря других регионов из-за обстрелов, предложили остаться в учреждениях ещё на одну смену. Чтобы дети не пропустили школу, для них организовали дистанционное обучение. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Сюжет
Дети

Местная жительница поинтересовалась у мэра Белгорода Валентина Демидова, можно ли детям, находящимся в настоящий момент в загородных лагерях Воронежской области, организовать учебный процесс. В ходе вечернего прямого эфира женщина отметила, что им предложили остаться в учреждении на ещё одну смену: идея белгородке понравилась, но её расстроило отсутствие учёбы.

«Это прекрасное решение, но в лагере не организован учебный процесс, поэтому пришлось отказаться. Не планируется ли всё же организовать дистанционное обучение из лагерей? Ведь пропустить месяц учёбы — это слишком много», — заключила женщина.

По словам Демидова, образовательный процесс организовали в лагере с сегодняшнего дня, 22 января.

Он организован дистанционно, но по картам уроков. Ответственный педагог будет контролировать получение детьми карт уроков, их выполнение и отправку в школы. Мы постарались организовать образовательный процесс во всех регионах, в лагерях которых находятся сейчас наши дети.
Валентин Демидов

А в лагерях Калуги учёба начнётся с 23 января — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отметим, что в лагерях других регионов на сегодняшний день находятся порядка 2,8 тыс. детей из Белгородской области.

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#Белгородская область#Дети#Детский лагерь#Лагерь#Белгород#Дистанционка#Валентин Демидов#Александра Склярова
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