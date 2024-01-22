Учёбе быть: в загородных лагерях для юных белгородцев организовали дистант

Местная жительница поинтересовалась у мэра Белгорода Валентина Демидова, можно ли детям, находящимся в настоящий момент в загородных лагерях Воронежской области, организовать учебный процесс. В ходе вечернего прямого эфира женщина отметила, что им предложили остаться в учреждении на ещё одну смену: идея белгородке понравилась, но её расстроило отсутствие учёбы.