Учёбе быть: в загородных лагерях для юных белгородцев организовали дистант

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Местная жительница поинтересовалась у мэра Белгорода Валентина Демидова, можно ли детям, находящимся в настоящий момент в загородных лагерях Воронежской области, организовать учебный процесс. В ходе вечернего прямого эфира женщина отметила, что им предложили остаться в учреждении на ещё одну смену: идея белгородке понравилась, но её расстроило отсутствие учёбы.
«Это прекрасное решение, но в лагере не организован учебный процесс, поэтому пришлось отказаться. Не планируется ли всё же организовать дистанционное обучение из лагерей? Ведь пропустить месяц учёбы — это слишком много», — заключила женщина.
По словам Демидова, образовательный процесс организовали в лагере с сегодняшнего дня, 22 января.
Он организован дистанционно, но по картам уроков. Ответственный педагог будет контролировать получение детьми карт уроков, их выполнение и отправку в школы. Мы постарались организовать образовательный процесс во всех регионах, в лагерях которых находятся сейчас наши дети.
Валентин Демидов
А в лагерях Калуги учёба начнётся с 23 января — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отметим, что в лагерях других регионов на сегодняшний день находятся порядка 2,8 тыс. детей из Белгородской области.