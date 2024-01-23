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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Будут ли сотрудники школьных столовых получать оплату, если дети на дистанте?

Будут ли сотрудники школьных столовых получать оплату, если дети на дистанте?

23 января 2024, 10:27
Фото: 1MI
Ситуацию прокомментировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он рассказал об оплате труда не только сотрудников школьных столовых, но и работников компаний, которые обеспечивают питание детей.
Сюжет
Бюджет

В ходе брифинга Милёхин рассказал, что в системе образования Белгородской области питание организовано либо в качестве услуги от внешней организации, либо когда работники столовых находятся в штате школы.

Горячее питание, которое финансируется в начальной школе за счёт федеральных средств, а с 5 по 11 класс — за счёт регионального бюджета, в виде продуктовых наборов кому-то нужно формировать. Мы найдём ту работу, которая позволит обеспечить заработную плату работников школьных столовых.
Андрей Милёхин

Чиновник отметил, что также состоится разговор с организаторами питания, чтобы финансовое положение их работников не пошатнулось.

Ещё год назад мы тоже были в дистанте, и все вопросы решались. Мы просто вспомним всю практику. У работников школьных столовых, работников общепита не будет проблем с заработной платой. Мы очень внимательно будем за этим следить и решать все возникающие сложности.
Андрей Милёхин
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#Белгородская область#Бюджет#Образование#Финансирование#Оплата#Сотрудники#Компании#Питание#Работники#Белгород#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Школьные столовые#Дистант
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