Будут ли сотрудники школьных столовых получать оплату, если дети на дистанте?

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В ходе брифинга Милёхин рассказал, что в системе образования Белгородской области питание организовано либо в качестве услуги от внешней организации, либо когда работники столовых находятся в штате школы.
Горячее питание, которое финансируется в начальной школе за счёт федеральных средств, а с 5 по 11 класс — за счёт регионального бюджета, в виде продуктовых наборов кому-то нужно формировать. Мы найдём ту работу, которая позволит обеспечить заработную плату работников школьных столовых.
Андрей Милёхин
Чиновник отметил, что также состоится разговор с организаторами питания, чтобы финансовое положение их работников не пошатнулось.
Ещё год назад мы тоже были в дистанте, и все вопросы решались. Мы просто вспомним всю практику. У работников школьных столовых, работников общепита не будет проблем с заработной платой. Мы очень внимательно будем за этим следить и решать все возникающие сложности.
Андрей Милёхин