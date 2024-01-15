Маленький аванс и оплата праздничных дней: что будет с январской зарплатой?

В 2024 году россияне отдыхали восемь дней — с 1 по 8 января. Рабочих дней в январе будет 17. Однако это не является поводом для уменьшения оплаты труда. Если сотрудник при окладной системе отработал полный месяц без учёта праздничных дней, его зарплата не уменьшится. Каждый отработанный день «дорожает» для сохранения общей заработной платы, из-за этого в январе невыгодно уходить в отпуск или на больничный.