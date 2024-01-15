Маленький аванс и оплата праздничных дней: что будет с январской зарплатой?

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В 2024 году россияне отдыхали восемь дней — с 1 по 8 января. Рабочих дней в январе будет 17. Однако это не является поводом для уменьшения оплаты труда. Если сотрудник при окладной системе отработал полный месяц без учёта праздничных дней, его зарплата не уменьшится. Каждый отработанный день «дорожает» для сохранения общей заработной платы, из-за этого в январе невыгодно уходить в отпуск или на больничный.
При почасовой оплате изменений также нет, однако пропускать рабочие часы таким сотрудникам не выгодно.
Финансовые потери в январе ждут «сдельщиков». У таких работников зарплата зависит от выработки. По желанию работодатель может компенсировать потери работникам.
В январе также изменяются сроки выплаты зарплаты. В общих случаях зарплата за декабрь должна приходить ещё до новогодних праздников, а аванс за январь — до 15 января. Некоторые работодатели выплачивают аванс в последний рабочий день года. Зарплата за первый месяц года выплачивается по обычному графику.
Что касается аванса, то он в январе обычно маленький из-за нерабочих дней. Сотрудникам, работающим на окладе, аванс рассчитывают по формуле — оклад плюс различные компенсации, сумма делится на норму рабочего времени за месяц, умножается на фактически отработанное время в первой половине месяца. Работникам на почасовой оплате вместо оклада в формуле учитывается часовая ставка, а у сотрудников на сдельной оплате учитывается месячная норма работ и фактически выполненный объём работ.
Полный рабочий день в праздничные дни оплачивается вдвойне. Если сотрудник отработал половину дня, то удваивается только фактически отработанное время. Также сотрудник имеет право выбрать отгул за праздничный день, а не двойную оплату.