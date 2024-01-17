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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Зарплата

Белгородская область обогнала соседей по уровню начисленной зарплаты

17 января 2024, 13:15
Фото: 1MI
Зарплата

В Белгородской области выросла средняя номинальная начисленная зарплата

За год средняя начисленная зарплата в регионе выросла на более чем 17%. Она достигла показателя в 56,3 тыс. рублей. В регионах Центрального Черноземья заработная плата оказалась меньше. Статистику опубликовал Белгородстат.

Белгородская область обогнала соседей по уровню номинальной начисленной зарплаты. Также она выросла за год на 17,9% — до 56,3 тыс. рублей. Добавим, что речь идёт о периоде с октября 2022 года по октябрь 2023 года.

В России начисленная заработная плата выросла до 73,8 тыс. рублей — на 17,2%. В ЦФО показатель вырос на 18,9% — до 92,8 тыс. рублей. Белгородскую область в Центральном федеральном округе по уровню зарплаты обгоняют Москва, Подмосковье, Калужская и Тульская области.

Однако, как оказалось, белгородцам начисляли зарплаты выше, чем жителям соседних регионов. По состоянию на октябрь размер номинальной начисленной зарплаты в Воронежской области составил почти 54 тыс. рублей, в Курской — 53,7 тыс. рублей, Липецкой — 53,4 тыс. рублей, а в Тамбовской — всего 45,8 тыс. рублей.

В среднем показатель в сфере образования равняется 44,3 тыс. рублей. Работникам сферы здравоохранения и социальных услуг начисляют 46,2 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Белгородской области за десять лет на 2% уменьшилась реальная зарплата. Интересно, что при этом номинальная зарплата выросла на 106,4% — с 26,4 тыс. до 54,5 тыс. рублей.

Стремились к росту: в Белгороде за 10 лет уменьшилась реальная зарплата
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#Белгородская область#Экономика#Зарплата#Белгородстат#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Уровень зарплаты
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