10 тысяч рублей штрафа получит компания за задержку зарплат белгородцам на 4 млн

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
По информации надзорного ведомства, ОАО «Белгородский завод РИТМ» задолжало работникам зарплату за октябрь и половину ноября 2023 года. Нарушение заметили сотрудники прокуратуры и решили вмешаться.
В отношении ответственного должностного лица предприятия составили протокол по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»). Виновному назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Кроме этого, руководителю коммерческой организации внесли представление. Его уже рассмотрели и удовлетворили, а виновному объявили замечание.
Прокуратура продолжит следить за организацией, чтобы та выплатила сотрудникам заработную плату в полном размере.