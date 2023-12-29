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Деньги

10 тысяч рублей штрафа получит компания за задержку зарплат белгородцам на 4 млн

29 декабря 2023, 11:02
Фото: 1MI
Деньги

Прокуратура наказала белгородский «Ритм» за задержку зарплат сотрудникам

Белгородская прокуратура наказала сотрудника, ответственного за своевременную выплату заработной платы работникам. Оказалось, что компания задолжала им выплаты за полтора месяца. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, ОАО «Белгородский завод РИТМ» задолжало работникам зарплату за октябрь и половину ноября 2023 года. Нарушение заметили сотрудники прокуратуры и решили вмешаться.

В отношении ответственного должностного лица предприятия составили протокол по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»). Виновному назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Кроме этого, руководителю коммерческой организации внесли представление. Его уже рассмотрели и удовлетворили, а виновному объявили замечание.

Прокуратура продолжит следить за организацией, чтобы та выплатила сотрудникам заработную плату в полном размере.

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#Белгородская область#Прокуратура#Долги по зарплате#Белгород#Александра Склярова
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