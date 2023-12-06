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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Комбинат КМАруда отказался комментировать судебное разбирательство на 30 млн руб

Вас не касается: почему в КМАруде не хотят говорить о суде на 30 млн рублей долга?

6 декабря 2023, 12:18
Фото: 1MI

Комбинат КМАруда отказался комментировать судебное разбирательство на 30 млн руб

ООО «Гарант Плюс» из Воронежской области обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском на 30 млн рублей к комбинату КМАруда. Бел.Ру попыталось выяснить подробности дела: на предприятии комментировать разбирательство отказались.
Сюжет
Суд

Журналисты Бел.Ру направили комбинату КМАруда запрос: в нём мы просили уточнить, какие условия были прописаны в договоре подряда, а также хотели узнать, были ли предприняты попытки решить вопрос в досудебном порядке.

Управляющий директор комбината Александр Куколев в ответе на запрос указал, что отношения между осуществляющими предпринимательскую деятельность лицами касаются «исключительно лиц, вступивших в эти хозяйственные отношения».

«Разрешение хозяйственных споров, связанных с экономической и коммерческой деятельностью предприятий, в целях защиты нарушенных частных интересов, осуществляется арбитражным судом, и именно в судебном процессе, при разрешении данного спора, с целью всестороннего рассмотрение иска и вынесения законного постановления, будет предоставлена информация о причинах и порядке урегулирования разногласий»,
— КМАруда.

Бел.Ру продолжит следить за ходом дела.

Напомним, что воронежское ООО «Гарант Плюс» требует с КМАруды 30 млн рублей. Такая цифра, по мнению представителей фирмы, складывается из ряда задолженностей и неустоек.

АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Губкине с 1993 года. Предприятие занимается добычей железных руд подземным способом. За последние десять лет комбинат принял участие в 153 судебных разбирательствах. Подробнее о некоторых из них Бел.Ру писало ранее.

Долги и проценты: за что воронежцы хотят отсудить 30 млн рублей у комбината КМАруда?
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