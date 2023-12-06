Вас не касается: почему в КМАруде не хотят говорить о суде на 30 млн рублей долга?

АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Губкине с 1993 года. Предприятие занимается добычей железных руд подземным способом. За последние десять лет комбинат принял участие в 153 судебных разбирательствах. Подробнее о некоторых из них Бел.Ру писало ранее.