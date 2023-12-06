Вас не касается: почему в КМАруде не хотят говорить о суде на 30 млн рублей долга?

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Журналисты Бел.Ру направили комбинату КМАруда запрос: в нём мы просили уточнить, какие условия были прописаны в договоре подряда, а также хотели узнать, были ли предприняты попытки решить вопрос в досудебном порядке.
Управляющий директор комбината Александр Куколев в ответе на запрос указал, что отношения между осуществляющими предпринимательскую деятельность лицами касаются «исключительно лиц, вступивших в эти хозяйственные отношения».
«Разрешение хозяйственных споров, связанных с экономической и коммерческой деятельностью предприятий, в целях защиты нарушенных частных интересов, осуществляется арбитражным судом, и именно в судебном процессе, при разрешении данного спора, с целью всестороннего рассмотрение иска и вынесения законного постановления, будет предоставлена информация о причинах и порядке урегулирования разногласий»,
— КМАруда.
Бел.Ру продолжит следить за ходом дела.
Напомним, что воронежское ООО «Гарант Плюс» требует с КМАруды 30 млн рублей. Такая цифра, по мнению представителей фирмы, складывается из ряда задолженностей и неустоек.
АО «Комбинат КМАруда» зарегистрировано в Губкине с 1993 года. Предприятие занимается добычей железных руд подземным способом. За последние десять лет комбинат принял участие в 153 судебных разбирательствах. Подробнее о некоторых из них Бел.Ру писало ранее.