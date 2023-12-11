-2,7 млн рублей: правительство РФ спишет часть долгов Белгородской области

Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам восьми регионов. В этот список вошла и Белгородская область. Известно, что будет списано столько денег, сколько поступило в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов.