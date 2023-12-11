-2,7 млн рублей: правительство РФ спишет часть долгов Белгородской области

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам восьми регионов. В этот список вошла и Белгородская область. Известно, что будет списано столько денег, сколько поступило в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов.
Белгородской области спишут 2 680 606 рублей. Среди соседей по Центральному Черноземью в список попала и Воронежская область. Региону спишут 20 745 рублей задолженности.
Помимо Белгородской и Воронежской областей, в перечень вошли Карелия, Коми, Пермский край, Калужская, Кемеровская и Нижегородская области.