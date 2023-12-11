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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

Финансы

-2,7 млн рублей: правительство РФ спишет часть долгов Белгородской области

11 декабря 2023, 13:27
Фото: Midjourney
Финансы

Белгородской области спишут часть долгов

2,7 млн рублей правительство спишет Белгородской области. Об этом говорится в распоряжении от 30 ноября. Всего, согласно документу, задолженность спишут восьми регионам.

Правительство России спишет задолженность по бюджетным кредитам восьми регионов. В этот список вошла и Белгородская область. Известно, что будет списано столько денег, сколько поступило в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов.

Белгородской области спишут 2 680 606 рублей. Среди соседей по Центральному Черноземью в список попала и Воронежская область. Региону спишут 20 745 рублей задолженности.

Помимо Белгородской и Воронежской областей, в перечень вошли Карелия, Коми, Пермский край, Калужская, Кемеровская и Нижегородская области.

Напомним, что в октябре Белгородская область искала банк для кредита на 6 млрд рублей, но так и не нашла.

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#Белгородская область#Экономика#Долг#Правительство#Белгород#Бюджетный кредит#Александра Склярова
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