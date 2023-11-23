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Вячеслав Гладков

Надеялись на чудо, его не произошло: Гладков — об отказе банков дать кредиты области

23 ноября 2023, 11:51
Фото: Bel.ru
Вячеслав Гладков

Гладков ответил на вопрос об отказе банков в кредитах для Белгородской области

На пресс-конференции губернатору задали вопрос о том, как регион будет покрывать бюджетный дефицит порядка 13 млрд рублей, если банки отказываются давать кредиты.

В конце октября стало известно, что область объявила конкурс, в рамках которого искала банки для открытия трёх кредитных линий общей стоимостью 6 млрд рублей. Однако аукционы не состоялись — предложений от банков не поступило. Сегодня на пресс-конференции у главы региона спросили, как в таком случае будут покрывать бюджетный дефицит в 13 млрд рублей.

Вячеслав Гладков ответил, что проблем с кредитованием нет и регион «комфортно чувствует себя в рамках госдолга», напомнив, что в 2021 году его сильно сократили. В 2024 году, по словам губернатора, покрывать дефицит будут за счёт двух источников: переходящие остатки — порядка 5,5 млрд рублей и кредиты банков.

«Банки не вышли на конкурс, потому что мы провели его на трёхгодичный период времени и, в связи с увеличением процентной ставки, конечно, они не пошли навстречу. Мы надеялись на чудо, но его не произошло. Но мы не видим проблем, предварительные переговоры есть, и при проведении конкурсов сроком на один год банки будут охотно давать кредит. Кредитная история у нас очень хорошая».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Госдолг#Новости Белгорода#Кредиты#Банки#Екатерина Никулина#Бюджетный дефицит
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