Надеялись на чудо, его не произошло: Гладков — об отказе банков дать кредиты области

Вячеслав Гладков ответил, что проблем с кредитованием нет и регион «комфортно чувствует себя в рамках госдолга», напомнив, что в 2021 году его сильно сократили. В 2024 году, по словам губернатора, покрывать дефицит будут за счёт двух источников: переходящие остатки — порядка 5,5 млрд рублей и кредиты банков.