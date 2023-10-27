Белгородская область ищет банк для кредита на 6 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области начало искать банк для открытия трёх кредитных линий общей стоимостью 6 млрд рублей — на 1,8 млрд, 2 млрд и 2,2 млрд рублей. Процентная ставка кредитов должна быть плавающая, а срок действия каждой из линий не должен быть менее 1096 дней.
Из документов на сайте госзакупок следует, что выделить на оплату кредитов планируют 2,5 млрд рублей. В министерстве решились на открытие кредитов из-за необходимости финансировать дефицит областного бюджета и выплачивать долги.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 13 ноября. Кто станет подрядчиком, будет известно 15 ноября.
Напомним, что недавно стали известны доходы и расходы Белгорода за 2023 год. Так, верхний предел внутреннего долга на 1 января 2024 года составит 3 млрд 395 млн рублей. А дефицит бюджета Белгорода будет находиться в пределах 935 млн 449 тыс. рублей.