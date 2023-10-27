Белгородская область ищет банк для кредита на 6 млрд рублей

Напомним, что недавно стали известны доходы и расходы Белгорода за 2023 год. Так, верхний предел внутреннего долга на 1 января 2024 года составит 3 млрд 395 млн рублей. А дефицит бюджета Белгорода будет находиться в пределах 935 млн 449 тыс. рублей.