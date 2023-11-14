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Белгородская область не нашла банк для кредита на 6 млрд рублей

Белгородская область не нашла банк для кредита на 6 млрд рублей

14 ноября 2023, 10:14
Фото: 1MI
Никто не захотел открывать в регионе кредитные линии на 6 млрд рублей. Соответствующие аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, пишет «Ъ-Черноземье».

Белгородская область не нашла банк для кредита на 6 млрд рублей. Никто не захотел открывать региону три кредитные линии. Соответствующие аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Как пишет издание, общая сумма контрактов составляла 2,5 млрд рублей — от 756 млн до 924 млн рублей в соответствии с лимитами кредитов. Минфин региона искал банк, который откроет Белгородской области линии на 1,8 млрд, 2 млрд и 2,2 млрд рублей. Предполагалось, что процентная ставка будет плавающей, срок действия каждой из линий — от 1096 дней.

Сообщалось, что торги объявили из-за необходимости «финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств Белгородской области».

Напомним, заявки принимались до 13 ноября. Банк хотели определить 15 ноября.

Белгородская область ищет банк для кредита на 6 млрд рублей
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#Белгородская область#Экономика#Кредит#Минфин#Финансы#Белгород#Наталья Корявых
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