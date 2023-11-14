Белгородская область не нашла банк для кредита на 6 млрд рублей

Как пишет издание, общая сумма контрактов составляла 2,5 млрд рублей — от 756 млн до 924 млн рублей в соответствии с лимитами кредитов. Минфин региона искал банк, который откроет Белгородской области линии на 1,8 млрд, 2 млрд и 2,2 млрд рублей. Предполагалось, что процентная ставка будет плавающей, срок действия каждой из линий — от 1096 дней.