Тульская фирма требует с мэрии Белгорода 2,4 млн рублей долга за проект по школе №45

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Компания из Тулы «Экспертпроектстрой» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к управлению капитального строительства администрации Белгорода. Фирма потребовала взыскать задолженность по муниципальному контракту в размере 2,4 млн рублей и судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 15 тысяч рублей.
9 ноября суд заявление оставил без движения, поскольку истец не приложил ряд необходимых документов. Исправить недочёты тульская фирма могла до 30 ноября. Однако из материалов дела следует, что на 5 декабря нарушения не были устранены.
Поэтому суд продлил срок оставления искового заявления компании «Экспертпроектстрой» без движения. Необходимые документы истец может представить суду до 26 декабря.
Контракт на проектно-изыскательные работы по ремонту школы №45 в Белгороде УКС и «Экспертпроектстрой» заключили в августе 2022 года.