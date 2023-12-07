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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Тульская фирма требует с мэрии Белгорода 2,4 млн рублей долга за проект по школе №45

Тульская фирма требует с мэрии Белгорода 2,4 млн рублей долга за проект по школе №45

7 декабря 2023, 06:26
Фото: 1MI
Суд оставил заявление без движения, но продлил срок, в течение которого истец может исправить все недочёты. Подробности указаны в картотеке дел.
Сюжет
Суд

Компания из Тулы «Экспертпроектстрой» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к управлению капитального строительства администрации Белгорода. Фирма потребовала взыскать задолженность по муниципальному контракту в размере 2,4 млн рублей и судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 15 тысяч рублей.

9 ноября суд заявление оставил без движения, поскольку истец не приложил ряд необходимых документов. Исправить недочёты тульская фирма могла до 30 ноября. Однако из материалов дела следует, что на 5 декабря нарушения не были устранены.

Поэтому суд продлил срок оставления искового заявления компании «Экспертпроектстрой» без движения. Необходимые документы истец может представить суду до 26 декабря.

Контракт на проектно-изыскательные работы по ремонту школы №45 в Белгороде УКС и «Экспертпроектстрой» заключили в августе 2022 года.

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#Белгородская область#Долг#Суд#Администрация Белгорода#Арбитражный суд#Документы#Белгород#Кристина Семенчук#Муниципальный контракт
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