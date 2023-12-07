Тульская фирма требует с мэрии Белгорода 2,4 млн рублей долга за проект по школе №45

Компания из Тулы «Экспертпроектстрой» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к управлению капитального строительства администрации Белгорода. Фирма потребовала взыскать задолженность по муниципальному контракту в размере 2,4 млн рублей и судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 15 тысяч рублей.