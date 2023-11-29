Стремились к росту: в Белгороде за 10 лет уменьшилась реальная зарплата

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Вчера мы уже рассказывали, что, проработав три сценария развития Белгорода — пессимистичный, реалистичный и оптимистичный, администрация областного центра рассматривает только последний вариант. Согласно ему, к 2030 году средняя зарплата белгородцев достигнет 77 530 рублей. Космические цифры, за которыми спрятали кое-какую тенденцию из прошлого.
А речь идёт о том, что почти за 10 лет — с 2013 по 2022 — реальная зарплата по Белгороду упала на 2,24%. В пункте, посвященном уровню жизни населения, обтекаемо пояснили: «за рассматриваемый период размер реальной заработной платы стремился к росту», при этом в скобках указали «кроме 2015 и 2022 года». И вот как это выглядит на самом деле: реальную зарплату белгородцев указали в процентах от предыдущего года, в 2013 году этот показатель был 102,3%, через два года упал до 91,9%, потом вырос до 103,7% в 2019-м, а в прошлом году снова упал до 100%.
Получилась такая картина: темп прироста получился вовсе не приростом — почти на 2,3% по сравнению с теми реальными зарплатами, что были 10 лет назад, упали нынешние реальные зарплаты белгородцев. При этом номинальная зарплата выросла на 106,4% — с 26,4 тысяч до 54,5 тысяч рублей.
У пенсионеров за этот же период картина хуже — назначенные выплаты выросли на 97,5% — с 10,2 до 20,1 тысячи рублей. Это значит, что реальные пенсионные выплаты, то есть то, сколько товаров и услуг на эту пенсию они могут себе позволить, тоже снизились.
Мэрия признаёт, что прожиточный минимум вырос в 1,9 раза и это негативно отражается на покупательской способности жителей Белгорода. Ведь цены растут, прожиточный минимум вместе с ними, а реальные доходы «в стагнации».