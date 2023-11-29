Стремились к росту: в Белгороде за 10 лет уменьшилась реальная зарплата

А речь идёт о том, что почти за 10 лет — с 2013 по 2022 — реальная зарплата по Белгороду упала на 2,24%. В пункте, посвященном уровню жизни населения, обтекаемо пояснили: «за рассматриваемый период размер реальной заработной платы стремился к росту», при этом в скобках указали «кроме 2015 и 2022 года». И вот как это выглядит на самом деле: реальную зарплату белгородцев указали в процентах от предыдущего года, в 2013 году этот показатель был 102,3%, через два года упал до 91,9%, потом вырос до 103,7% в 2019-м, а в прошлом году снова упал до 100%.