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Published Сегодня, 14:55

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Updated Сегодня, 14:57

Зарплата

Правительство РФ добавит Белгородской области денег на зарплату для медиков

25 декабря 2023, 14:55
Фото: 1MI
Зарплата

Белгородская область получит допсредства на зарплату медикам

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновники рассчитывают на прирост медицинских сотрудников в 2024 году, поэтому требуются дополнительные средства на зарплату новым медикам.

На официальном сайте правительства России опубликовали распоряжение от 15 декабря 2023 года. В нём говорится, что федеральная власть выделит дополнительные 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников в 2024 году.

Стало известно, какая часть суммы будет выделена Белгородской области — 25 млн 686 тыс. рублей. Воронежской области выделят чуть меньше денег — 17 млн 505 тыс. рублей, а вот Курской области направят в 16 раз больше средств, чем Белгородской — 414 млн 140 тыс. рублей.

В правительстве пояснили, что такое решение приняли из-за прогноза годового прироста численности медработников. Предполагается, что в следующем году в медучреждения придут более 9,5 тыс. врачей и почти 17 тыс. сотрудников среднего медперсонала.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников рассказал о средней зарплате медицинских сотрудников. Сумма достигает 41 тыс. рублей у среднего медперсонала и 83 тыс. рублей — у врачей. Белгородцев эти цифры удивили.

Глава минздрава Иконников назвал зарплату врачей в регионе. Белгородцы удивились
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#Белгородская область#Медицина#Зарплата#Правительство РФ#Медики#Белгород#Александра Склярова
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