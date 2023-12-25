Правительство РФ добавит Белгородской области денег на зарплату для медиков

Стало известно, какая часть суммы будет выделена Белгородской области — 25 млн 686 тыс. рублей. Воронежской области выделят чуть меньше денег — 17 млн 505 тыс. рублей, а вот Курской области направят в 16 раз больше средств, чем Белгородской — 414 млн 140 тыс. рублей.