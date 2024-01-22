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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Дети

Белгородских детей увезут от обстрелов в Абхазию

22 января 2024, 12:07
Фото: Midjourney
Дети

Из Белгородской области вывезли более 2,8 тыс. детей

Для юных белгородцев организовали туристическую поездку в Абхазию. В путешествие из-за неспокойной оперативной обстановки отправят 17 детей, пишет ТАСС. За их безопасностью будут следить сотрудники полиции.
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Дети

Замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник сообщил журналистам, что за последнее время из Белгородской области вывезли более 2,8 тыс. детей. Безопасность эвакуации обеспечивали правоохранительные органы.

По данным на 21 января регион из-за неспокойной оперативной обстановки покинули 2805 детей. Их отвезли в десять регионов. Ещё 17 ребят вскоре поедут в Абхазию в туристическую поездку.

Сотрудники МВД также следят за общественным порядком в пунктах временного размещения и помогают жителям в решении социальных вопросов.

Отметим, что детей из Белгорода отправляют в лагеря и санатории других регионов. 12 января более 200 детей отвезли в Ярославскую область, но спустя пару дней 70 школьников заболели гриппом и попали в больницу. Некоторых родителей не устроило питание в медучреждении и они просили ярославцев купить детям продукты.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Абхазия#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Туристическая поездка
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