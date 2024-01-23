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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Заболевший ребёнок

Гладков прокомментировал историю о заболевших в Ярославле белгородских детях

23 января 2024, 06:32
Фото: Midjourney
Заболевший ребёнок

15 юных белгородцев выписали из больницы в Ярославле

Вячеслав Гладков рассказал, что ситуация находится на контроле не только у губернаторов двух регионов, но и министра здравоохранения РФ. Из медучреждения уже выписали 15 человек, 23 января могут выписать ещё 20.

12 января более 280 детей из Белгорода отвезли в санаторий Ярославской области. Однако позже стало известно, что 70 юных белгородцев подхватили сезонные вирусные заболевания, из-за чего их пришлось поместить в местную больницу. Некоторые родители начали жаловаться на плохое питание в медучреждении и просить ярославцев передать детям продукты.

На произошедшее отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он попросил родителей детей не переживать, поскольку «каждый ребёнок находится под контролем».

Следит за ситуацией не только губернатор Ярославской области Михаил Евраев, но и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Переживаний не должно быть. Врачи следят за состоянием каждого ребёнка. Вчера было выписано уже 15 человек, сегодня ждём, что врачи выпишут уже 20 человек.
Вячеслав Гладков
В ярославском минздраве прокомментировали историю о «голодающих» детях из Белгорода
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#Общество#Белгородская область#Детский лагерь#Новости Белгорода#Санаторий#Белгород#Вячеслав Гладков#Ярославская область#Александра Склярова#Заболевшие#Выписка
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