Гладков прокомментировал историю о заболевших в Ярославле белгородских детях

15 юных белгородцев выписали из больницы в Ярославле

Вячеслав Гладков рассказал, что ситуация находится на контроле не только у губернаторов двух регионов, но и министра здравоохранения РФ. Из медучреждения уже выписали 15 человек, 23 января могут выписать ещё 20.