Гладков прокомментировал историю о заболевших в Ярославле белгородских детях

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
12 января более 280 детей из Белгорода отвезли в санаторий Ярославской области. Однако позже стало известно, что 70 юных белгородцев подхватили сезонные вирусные заболевания, из-за чего их пришлось поместить в местную больницу. Некоторые родители начали жаловаться на плохое питание в медучреждении и просить ярославцев передать детям продукты.
На произошедшее отреагировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он попросил родителей детей не переживать, поскольку «каждый ребёнок находится под контролем».
Следит за ситуацией не только губернатор Ярославской области Михаил Евраев, но и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Переживаний не должно быть. Врачи следят за состоянием каждого ребёнка. Вчера было выписано уже 15 человек, сегодня ждём, что врачи выпишут уже 20 человек.
Вячеслав Гладков