В ярославском минздраве прокомментировали историю о «голодающих» детях из Белгорода

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12 января группа детей из Белгорода приехала в лагерь Ярославской области. 286 школьников разместили в санатории «Искра».
Однако спустя несколько дней 70 детей попали в инфекционную больницу с гриппом. Родители юных белгородцев пожаловались на плохое питание в медучреждении и попросили ярославцев организовать ребятам «передачку», пишет местное издание «Сорока».
Жители Ярославской области откликнулись на просьбу обеспокоенных родителей и передали продукты в больницу. Тем не менее многие ярославцы считают, что питание в больнице приличное и голодать там сложно.
Прежде чем раздать еду больным, всегда пробуют врачи, и всё съедобно — и каши, и обед, и ужин, я такую кашу дома сама и не смогу сварить. Ребёнок, когда бывала у меня на работе, ни разу не отказалась от больничного обеда! Сегодня утром на завтрак манная каша и бутерброд с сыром и маслом, плюс у каждого дополнительное питание. Я по дежурству с утра не раз пробовала эту кашу. Обычно терпеть её не могу, но она правда вкусная.
рассказала в соцсетях сотрудница инфекционной больницы
А бывшие пациенты больницы говорят, что еда нормальная, но без сахара и соли, поэтому приходилось самостоятельно добавлять. Претензии касались в основном небольших порций еды.
В министерстве здравоохранения Ярославской области увидели жалобы родителей и сообщили, что у всех 70 юных белгородцев, которые проходят лечение в медучреждении, состояние ближе к удовлетворительному. Все они подцепили сезонные вирусные заболевания.
Что касается питания в больнице, то оно организовано согласно СанПиН-ам. Включает в себя четырёхразовое полноценное и сбалансированное питание. Кроме того, в рацион дополнительно введены ежедневная свежая выпечка и компоты. Применяемая диета сбалансирована и по калорийности, и белково-жиро-углеводному составу.
минздрав Ярославской области
Кроме этого, детям, прибывшим из мест организованного отдыха, в 11:00 дают дополнительную порцию мяса, а на полдник — омлет, кефир, сырники или печёное яблоко. В стандартном меню также присутствуют бутерброды, каши или омлеты на завтрак, суп и второе блюдо с компотом на обед, а также рыбное или мясное блюдо с гарниром на ужин.
Интересно, что некоторые подростки просят включить в питание газировки, пиццу и роллы, однако это запрещено по нормативам лечебного питания.