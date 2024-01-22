В ярославском минздраве прокомментировали историю о «голодающих» детях из Белгорода

Кроме этого, детям, прибывшим из мест организованного отдыха, в 11:00 дают дополнительную порцию мяса, а на полдник — омлет, кефир, сырники или печёное яблоко. В стандартном меню также присутствуют бутерброды, каши или омлеты на завтрак, суп и второе блюдо с компотом на обед, а также рыбное или мясное блюдо с гарниром на ужин.