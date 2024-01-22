Белгородцев опросят о необходимости продления нахождения их детей в других регионах

Также в пятницу, 19 января, один житель Белгородской области подал жалобу на условия пребывания своего ребёнка в лагере в Нижегородской области. По его словам, в комнате, где размещается ребёнок, отсутствует отопление. Также он утверждает, что качество питания для детей оставляет желать лучшего. Кроме того, вожатые заставляют детей стоять без движения на улице в течение 20 минут.