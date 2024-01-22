Белгородцев опросят о необходимости продления нахождения их детей в других регионах

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Министру образования Белгородской области, Андрею Милёхину, поручили провести опрос среди родителей, дети которых находятся в других регионах. Белгородцев опросят с целью узнать, есть ли необходимость продления нахождения их детей на территории непосредственного пребывания. Опрос проведут до середины текущей недели.
«Потому что мы с губернаторами эту тему не проговаривали, но, если родители скажут, что, да, переживаем и детей оставляем, тогда мы этой работой сейчас займёмся».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что к началу прошедшей недели за пределы области выехали дети из Белгорода, Белгородского и Краснояружского района, которых разместили в детских лагерях. Всего выехало 2039 детей.
Также в пятницу, 19 января, один житель Белгородской области подал жалобу на условия пребывания своего ребёнка в лагере в Нижегородской области. По его словам, в комнате, где размещается ребёнок, отсутствует отопление. Также он утверждает, что качество питания для детей оставляет желать лучшего. Кроме того, вожатые заставляют детей стоять без движения на улице в течение 20 минут.