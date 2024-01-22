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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Дети и родители

Белгородцев опросят о необходимости продления нахождения их детей в других регионах

22 января 2024, 07:04
Дети и родители
На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области решено провести опрос родителей, чьи дети на данный момент в целях безопасности находятся за пределами Белгородской области. вопрос касается необходимости продления их зимнего отдыха.

Министру образования Белгородской области, Андрею Милёхину, поручили провести опрос среди родителей, дети которых находятся в других регионах. Белгородцев опросят с целью узнать, есть ли необходимость продления нахождения их детей на территории непосредственного пребывания. Опрос проведут до середины текущей недели.

«Потому что мы с губернаторами эту тему не проговаривали, но, если родители скажут, что, да, переживаем и детей оставляем, тогда мы этой работой сейчас займёмся».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что к началу прошедшей недели за пределы области выехали дети из Белгорода, Белгородского и Краснояружского района, которых разместили в детских лагерях. Всего выехало 2039 детей.

Также в пятницу, 19 января, один житель Белгородской области подал жалобу на условия пребывания своего ребёнка в лагере в Нижегородской области. По его словам, в комнате, где размещается ребёнок, отсутствует отопление. Также он утверждает, что качество питания для детей оставляет желать лучшего. Кроме того, вожатые заставляют детей стоять без движения на улице в течение 20 минут.

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