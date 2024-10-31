bel.ru
ГлавноеВсе новости

Отопление

Выбрать дату
Октябрь
Когда начнут капремонт многоэтажки, где в начале октября в пожаре погибла белгородка?
31 октября, 13:48
Будут ли включать отопление в отселённых сёлах Белгородской области?
24 октября, 12:41
Где в Белгородской области есть отопление, а где его нет и почему? Краткая сводка
21 октября, 14:24
Автоматика блокирует запуск тепла в белгородские дома из-за высоких температур
21 октября, 08:02
Отопление дали, но не везде: почему часть белгородских учреждений ещё холодные
21 октября, 07:37
Тепло пока не всем: как завершается первая неделя отопительного сезона в Белгороде
20 октября, 14:10
Мины на дороге, ДРГ, «Барс-Белгород»: что случилось в Белгородской области за неделю
18 октября, 14:23
Тепло дали, но люди мёрзнут: не все белгородцы верят интерактивной карте отопления
17 октября, 08:06
Отопление в Белгороде: где узнать о запуске и куда жаловаться, если тепла нет
16 октября, 15:02
Без тепла в домах остаются 73% белгородцев: результаты опроса
15 октября, 10:33
«Нет такой кнопки, чтобы сразу стало тепло»: что говорят ждущим отопление белгородцам
15 октября, 09:36
Без выходных: график УК Белгорода продлили на время запуска отопительного сезона
15 октября, 07:55
Отопление дали не всем белгородцам: некоторым жителям придётся подождать
14 октября, 14:17
Тепло в домах белгородцах появится уже в понедельник
13 октября, 09:50
Что белгородцам нужно знать о новом отопительном сезоне? Сроки и риски
11 октября, 14:04
Как будут отапливать и охранять дома в закрытых сёлах Белгородской области?
11 октября, 08:37
В школах, детсадах и больницах Белгорода включают отопление. А когда в домах?
11 октября, 07:36
Отопительный сезон в Белгородской области начинается жарко
10 октября, 13:06
Жарко-холодно: отопление всё же будет, но как к подаче тепла относятся белгородцы?
9 октября, 13:48
Людей услышали? В Белгороде назвали сроки начала отопительного сезона
9 октября, 12:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика