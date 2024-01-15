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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

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Дети

2039 детей из Белгородской области временно уехали в семь других регионов

15 января 2024, 07:05
Фото: Midjourney
Дети
На еженедельном совещании правительства области доложили о количестве и размещении детей, которых временно отправили в другие регионы.
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Дети

В соседние и другие области России в связи с оперативной обстановкой на прошлой неделе выехали дети из Белгорода, Белгородского и Краснояружского района. Их разместили в школьных лагерях.

Так, в Воронежскую область отправили 91 ребёнка, в Калужскую — 243. В этих регионах белгородские дети пробудут до 31 января. В Ярославской области 285 детей будут отдыхать до 1 февраля.

В Липецскую, Тамбовскую и Пензенскую области уехали 172, 150 и 315 детей соответственно. Там они пробудут до 2 февраля. А больше всего белгородских детей было отправлено до 3 февраля в Тульскую область — 783 ребёнка.

Во всех лагерях, по данным министерства образования, для детей организовано питание, проживание, досуг и программа на каждый день. Родителей уведомляют о том, чем занимаются их дети, ежедневно.

Как живут дети из Белгородской области, которые отдыхают в других регионах?
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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Дети#Регионы#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Екатерина Никулина#Школьные лагеря
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