Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Обучение

«Это обычная процедура»: белгородцам ответили, зачем подписывать согласие на дистант

19 января 2024, 13:35
Фото: Midjourney
Обучение

В белгородском минобре объяснили необходимость заявления на дистант

В некоторых школах Белгородской области из-за неспокойной оперативной обстановки на месяц ввели дистационное обучение. Однако теперь родителей просят подписать бессрочное согласие, что очень возмущает жителей, голосовавших за очный формат.

В школах Белгорода и ряда других районов приняли решение о формате обучения: дети на протяжении месяца будут учиться на дистанте. При этом немало родителей, как выяснилось, голосовали за очный формат.

Теперь же белгородцев просят подписать согласие на дистант.

«Вы опросили родителей и приняли решение о дистанционной форме обучения. А теперь все родители должны написать заявление на дистанционное образование. А если не напишем, то ребёнка не будут учить? Мы за очное обучение», — написал в соцсетях мужчина.

Некоторые горожане не хотят подписывать заявления, так как не одобряли введённый в регионе дистант. Кроме этого, их смущает отсутствие сроков действия дистанционного формата в документе.

Заявление на дистанционное обучениеЗаявление на дистанционное обучение
Заявление на дистанционное обучение
Фото: комментарии Вячеслава Гладкова

На возмущения отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он отметил, что дистант введён в школах до 16 февраля из-за неспокойной оперативной обстановки. А заявление нужно подписать не просто так.

Своим заявлением о переводе на очное обучение с использованием дистанционных технологий Вы, как родитель (законный представитель), подтверждаете, что обеспечите присутствие Вашего ребенка на онлайн-уроках в соответствии с расписанием уроков.
Андрей Милёхин

Однако родители не совсем понимают, как они смогут обеспечить нахождение ребёнка на уроках, если сами они будут в это время на работе.

В городской администрации же заметили, что при введении очного формата обучения родители заполняли такие же заявления.

Ответ мэрии БелгородаОтвет мэрии Белгорода
Ответ мэрии Белгорода
Фото: комментарии Вячеслава Гладкова
Большинство проголосовало за очное обучение, но 10 школ всё равно перевели на дистант
Узнать подробнее
Читайте также:
Нескончаемый спор: некоторые белгородцы недовольны дистантом в школахВ школах — дистант. А как будут работать вузы в Белгороде?Очка или дистант? Белгородские родители проголосовали за формат обучения
#Общество#Белгородская область#Родители#Новости Белгорода#Согласие#Белгород#Дистант#Александра Склярова#Дистантное обучение#Милëхин
Подпишитесь
Осталось двое: четвёртого члена банды, избивавшей белгородцев, заключили под стражу
Сегодня, 13:54
Не хотел убивать? Молодому белгородцу из «банды шмелей» грозит серьёзный срок
Сегодня, 09:54
Украинец вывозил детали для артиллерийской «Гвоздики» через Белгородскую область
Сегодня, 12:34
«Белгородэнерго» восстанавливает электроснабжение части потребителей облцентра
Сегодня, 14:21
Стало известно имя нового главного ветеринарного врача Белгородской области
Сегодня, 13:44
Суд отклонил иск «Белгороддорстрой» к Бел.Ру на 1 млн рублей: рассказываем, почему
Сегодня, 13:34