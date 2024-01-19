«Это обычная процедура»: белгородцам ответили, зачем подписывать согласие на дистант

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В школах Белгорода и ряда других районов приняли решение о формате обучения: дети на протяжении месяца будут учиться на дистанте. При этом немало родителей, как выяснилось, голосовали за очный формат.
Теперь же белгородцев просят подписать согласие на дистант.
«Вы опросили родителей и приняли решение о дистанционной форме обучения. А теперь все родители должны написать заявление на дистанционное образование. А если не напишем, то ребёнка не будут учить? Мы за очное обучение», — написал в соцсетях мужчина.
Некоторые горожане не хотят подписывать заявления, так как не одобряли введённый в регионе дистант. Кроме этого, их смущает отсутствие сроков действия дистанционного формата в документе.
На возмущения отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он отметил, что дистант введён в школах до 16 февраля из-за неспокойной оперативной обстановки. А заявление нужно подписать не просто так.
Своим заявлением о переводе на очное обучение с использованием дистанционных технологий Вы, как родитель (законный представитель), подтверждаете, что обеспечите присутствие Вашего ребенка на онлайн-уроках в соответствии с расписанием уроков.
Андрей Милёхин
Однако родители не совсем понимают, как они смогут обеспечить нахождение ребёнка на уроках, если сами они будут в это время на работе.
В городской администрации же заметили, что при введении очного формата обучения родители заполняли такие же заявления.