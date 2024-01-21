Юные белгородцы в плохих условиях? Жалобы на нижегородский лагерь заметил Гладков

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В пятницу, 19 января, житель Белгородской области, отправивший своего ребёнка в нижегородский лагерь, пожаловался на условия содержания ребёнка. По его словам, в комнате ребёнка отсутствует отопление, кормят ребят плохо, а вожатые выстраивают детей на улице, где те на протяжении 20 минут стоят без движения.
«С белгородскими кураторами группы связи нет, в администрации лагеря отвечает только вахтёрша, которая ничего не решает», — отметил родитель.
Мужчина также сообщил, что в родительском чате активно обсуждают плохие условия содержания. Некоторые белгородцы даже не могут связаться со своими детьми.
На жалобу отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он отметил, что в комнате лагеря, на которую жаловался белгородец, потёк радиатор, поэтому на ночь поставили обогреватель. Уже утром батарею должны были отремонтировать. Жалоб на питание, по словам чиновника, не поступало, но вопрос взяли на контроль. А время пребывания детей на улице, утверждает министр, не превышало 10 минут.
Чуть позже с губернатор Нижегородской области Глебом Никитиным связался Вячеслав Гладков. Он сообщил, что в детский лагерь отправили заместителя Никитина проверить условия. Кроме этого, в лагерь выехала глава Белгородского района Анна Куташова: она разберётся в проблеме и проконтролирует, чтобы юным белгородцам было комфортно и весело в лагере.