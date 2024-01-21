Юные белгородцы в плохих условиях? Жалобы на нижегородский лагерь заметил Гладков

На жалобу отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он отметил, что в комнате лагеря, на которую жаловался белгородец, потёк радиатор, поэтому на ночь поставили обогреватель. Уже утром батарею должны были отремонтировать. Жалоб на питание, по словам чиновника, не поступало, но вопрос взяли на контроль. А время пребывания детей на улице, утверждает министр, не превышало 10 минут.