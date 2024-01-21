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Published Сегодня, 10:14

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Updated Сегодня, 10:16

Белгородцы жалуются, что их дети находятся в плохих условиях в загородном лагере

Юные белгородцы в плохих условиях? Жалобы на нижегородский лагерь заметил Гладков

21 января 2024, 10:14
Фото: Midjourney

Белгородцы жалуются, что их дети находятся в плохих условиях в загородном лагере

Накануне Гладкову пожаловались на плохие условия в нижегородском лагере, куда отправили юных белгородцев: по словам жителя, там нет отопления и плохо кормят. На это отреагировал глава региона: он отметил, что проблему решат глава Белгородского района и губернатор Нижегородской области.
Сюжет
Дети

В пятницу, 19 января, житель Белгородской области, отправивший своего ребёнка в нижегородский лагерь, пожаловался на условия содержания ребёнка. По его словам, в комнате ребёнка отсутствует отопление, кормят ребят плохо, а вожатые выстраивают детей на улице, где те на протяжении 20 минут стоят без движения.

«С белгородскими кураторами группы связи нет, в администрации лагеря отвечает только вахтёрша, которая ничего не решает», — отметил родитель.

Мужчина также сообщил, что в родительском чате активно обсуждают плохие условия содержания. Некоторые белгородцы даже не могут связаться со своими детьми.

Жалоба белгородцаЖалоба белгородца
Скрин из чата родителей Белгородской области, отправивших детей в нижегородский лагерьСкрин из чата родителей Белгородской области, отправивших детей в нижегородский лагерь
Жалоба белгородца
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова

На жалобу отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он отметил, что в комнате лагеря, на которую жаловался белгородец, потёк радиатор, поэтому на ночь поставили обогреватель. Уже утром батарею должны были отремонтировать. Жалоб на питание, по словам чиновника, не поступало, но вопрос взяли на контроль. А время пребывания детей на улице, утверждает министр, не превышало 10 минут.

Чуть позже с губернатор Нижегородской области Глебом Никитиным связался Вячеслав Гладков. Он сообщил, что в детский лагерь отправили заместителя Никитина проверить условия. Кроме этого, в лагерь выехала глава Белгородского района Анна Куташова: она разберётся в проблеме и проконтролирует, чтобы юным белгородцам было комфортно и весело в лагере.

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#Белгородская область#Дети#Лагерь#Нижний новгород#Условия#Белгород#Вячеслав Гладков#Анна Куташова#Александра Склярова
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