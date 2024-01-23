Полиция задержала белгородских школьников, отбиравших деньги у других детей

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Пока в Белгороде обсуждают так называемую банду подростков, в Старом Осколе тоже возникли проблемы с хулиганством у детей. На этот раз двое школьников 10 и 11 лет отбирали карманные деньги у своих сверстников.
При мониторинге Сети сотрудники местного МВД нашли материалы о действиях малолетних нарушителей. В одном из городских дворов два мальчика отобрали деньги у сверстников.
Вскоре полиция установила личности участников инцидента. Ими оказались упомянутые школьники. На их родителей составили протоколы за ненадлежащее воспитание детей. Самих хулиганов планируют поставить на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.
Что касается банды подростков, то в Белгородской области после этой истории решили завести социальные карты риска на школьников. В регионе намерены системно изменить подход к анализу личностей учащихся.