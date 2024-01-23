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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Полиция

Полиция задержала белгородских школьников, отбиравших деньги у других детей

23 января 2024, 14:34
Фото: 1MI
Полиция

В Старом Осколе двое школьников отбирали деньги у сверстников

В Сети полиция заметила информацию о том, что два мальчика забирают карманные деньги у своих сверстников. Школьников вскоре нашли, а на их родителей составили протоколы, сообщили в УМВД по Старому Осколу.

Пока в Белгороде обсуждают так называемую банду подростков, в Старом Осколе тоже возникли проблемы с хулиганством у детей. На этот раз двое школьников 10 и 11 лет отбирали карманные деньги у своих сверстников.

При мониторинге Сети сотрудники местного МВД нашли материалы о действиях малолетних нарушителей. В одном из городских дворов два мальчика отобрали деньги у сверстников.

Вскоре полиция установила личности участников инцидента. Ими оказались упомянутые школьники. На их родителей составили протоколы за ненадлежащее воспитание детей. Самих хулиганов планируют поставить на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних.

Что касается банды подростков, то в Белгородской области после этой истории решили завести социальные карты риска на школьников. В регионе намерены системно изменить подход к анализу личностей учащихся.

После истории с бандой на белгородских учеников заведут карты рисков
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Школьники#Полиция#Новости Старого Оскола#Хулиганы#Наталья Корявых#Карманные деньги
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