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Updated Сегодня, 16:26

17-летнего члена банды нападавшей на белгородцев заключили под стражу

Подростку из скандальной банды из Белгорода избрали меру пресечения

18 января 2024, 16:24
Фото: 1MI

17-летнего члена банды нападавшей на белгородцев заключили под стражу

17-летнего парня решили заключить под стражу. Под стражей он пробудет до 15 марта 2024 года, сообщает региональный СК.

Подростку из скандальной банды, которая нападала на белгородцев, избрали меру пресечения. Под стражей молодой человек будет находиться до 15 марта 2024 года.

До этого суд решил на два месяца заключить под стражу ещё одного члена группировки — 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) совместно с иными неустановленными лицами. Именно он избил иностранца в ТЦ «Мега Гринн».

Ещё одного фигуранта, 19-летнего белгородца, отправили в СИЗО. Ранее молодого человека судили за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств.

Сам фигурант свою вину отрицает. Однако в СИЗО его отправили всё равно. Там он пробудет до 16 марта.

Суд решил заключить под стражу ещё одного из членов банды, нападавшей на белгородцев
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