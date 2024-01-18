Подростку из скандальной банды из Белгорода избрали меру пресечения

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Подростку из скандальной банды, которая нападала на белгородцев, избрали меру пресечения. Под стражей молодой человек будет находиться до 15 марта 2024 года.
До этого суд решил на два месяца заключить под стражу ещё одного члена группировки — 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) совместно с иными неустановленными лицами. Именно он избил иностранца в ТЦ «Мега Гринн».
Ещё одного фигуранта, 19-летнего белгородца, отправили в СИЗО. Ранее молодого человека судили за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств.
Сам фигурант свою вину отрицает. Однако в СИЗО его отправили всё равно. Там он пробудет до 16 марта.