Подростку из скандальной банды из Белгорода избрали меру пресечения

До этого суд решил на два месяца заключить под стражу ещё одного члена группировки — 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) совместно с иными неустановленными лицами. Именно он избил иностранца в ТЦ «Мега Гринн».