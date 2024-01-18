Двоим участникам банды подростков в Белгороде избирают меры пресечения

Видеозаписи с избиениями подростками прохожих белгородцев, а также иностранцев появилось в крупных Telegram-каналах 16 января. Оперативно были задержаны пятеро из шести участников группы, из них четверо несовершеннолетних. Позже задержали и ещё одного парня старше 18 лет. Главарём группы называют 17-летнего азербайджанца, который переехал в Белгород из Харькова и получил российское гражданство в 2022 году.