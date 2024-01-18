Двоим участникам банды подростков в Белгороде избирают меры пресечения

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В 14:00 началось заседание по мере пресечения для 19-летнего участника группы Дениса Губина. Допросили в том числе и его мать. Решение будет принято около 16 часов.
В 15:00 в том же суде начали слушание по мере пресечения для ещё одного участника группы, которому нет 18 лет. Оно проходит в закрытом режиме.
Видеозаписи с избиениями подростками прохожих белгородцев, а также иностранцев появилось в крупных Telegram-каналах 16 января. Оперативно были задержаны пятеро из шести участников группы, из них четверо несовершеннолетних. Позже задержали и ещё одного парня старше 18 лет. Главарём группы называют 17-летнего азербайджанца, который переехал в Белгород из Харькова и получил российское гражданство в 2022 году.
Подробнее о громком скандале читайте в публикациях Бел.Ру.