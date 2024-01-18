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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

суд по аресту подростка из банды

Двоим участникам банды подростков в Белгороде избирают меры пресечения

18 января 2024, 12:30
Фото: Bel.ru
суд по аресту подростка из банды
В Свердловском районном суде проходят заседания по мерам пресечения для двоих участников группы, избивавших белгородцев и иностранцев и записывавших это на видео.
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Суд

В 14:00 началось заседание по мере пресечения для 19-летнего участника группы Дениса Губина. Допросили в том числе и его мать. Решение будет принято около 16 часов.

В 15:00 в том же суде начали слушание по мере пресечения для ещё одного участника группы, которому нет 18 лет. Оно проходит в закрытом режиме.

Видеозаписи с избиениями подростками прохожих белгородцев, а также иностранцев появилось в крупных Telegram-каналах 16 января. Оперативно были задержаны пятеро из шести участников группы, из них четверо несовершеннолетних. Позже задержали и ещё одного парня старше 18 лет. Главарём группы называют 17-летнего азербайджанца, который переехал в Белгород из Харькова и получил российское гражданство в 2022 году.

Подробнее о громком скандале читайте в публикациях Бел.Ру.

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#Происшествия#Суд#Свердловский районный суд#Белгород#Артем Черненко#Банда подростков#Группа подростков#Избиения прохожих на видео
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