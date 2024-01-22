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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

На белгородских учеников заведут социальные карты рисков

После истории с бандой на белгородских учеников заведут карты рисков

22 января 2024, 08:43
Фото: Midjourney

На белгородских учеников заведут социальные карты рисков

В целом в регионе намерены системно изменить подход к анализу личности учащихся. Это связано с появлением банды на территории областного центра. Подробнее рассказал первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Мухартов.

По словам чиновника, после ситуации с преступной группой подростков в Белгороде, 18 января провели заседание оперативного штаба в сфере образования, а на следующий день — совещание с руководителями учреждений профессионального образования и ректорами вузов Белгородской области.

Мы должны провести родительские собрания, чтобы проговорить эту тему, и классные кураторские часы. Материалы для данных встречи и речевые модули разработает минобразование.
Андрей Мухартов

Мухартов отметил, что совершенно очевиден факт, что во всех образовательных организациях области реализуется комплекс воспитательных мероприятий, проводится работа, направленная на профилактику правонарушений и преступлений.

Мы ведём списки многодетных, девиантных, стоящих на учёте детей. Ведутся самые разные реестры, но предварительный анализ показывает, что дети, которые совершают преступления, не находятся в данных списках. Наступил момент, когда нужно пересмотреть подход к анализу школьных и студенческих коллективов.
Андрей Мухартов

В итоге региональное минобразования предложило системно изменить подход к анализу и ввести социальную карту рисков, которая позволит комплексно оценивать и анализировать личности школьников. Вот какие направления будут учитываться:

  • семья;
  • личность;
  • образование;
  • занятость;
  • сверстники;
  • взрослые;
  • идеология;
  • здоровье;
  • криминализация.

Подробнее на фото:

Фото: Из оперсовещания правительства области
Действующее законодательство не регламентирует жёстко критерии, по которым социальные педагоги ведут социальные паспорта на детей. В связи с этим они делают акцент на тот или иной вектор работы, и комплексного анализа по семье и ребёнку мы зачастую не получаем. Если этот подход 10-15 лет назад позволял нам анализировать ситуацию, то в сегодняшних условиях — нет.
Андрей Мухартов
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#Белгородская область#Школьники#Образование#Преступления#Семья#Белгород#Кристина Семенчук#Личность#Социальные паспорта#Идеология#Социальная карта рисков#Социальные карты рисков#Воспитательные мероприятия
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