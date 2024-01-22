После истории с бандой на белгородских учеников заведут карты рисков

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По словам чиновника, после ситуации с преступной группой подростков в Белгороде, 18 января провели заседание оперативного штаба в сфере образования, а на следующий день — совещание с руководителями учреждений профессионального образования и ректорами вузов Белгородской области.
Мы должны провести родительские собрания, чтобы проговорить эту тему, и классные кураторские часы. Материалы для данных встречи и речевые модули разработает минобразование.
Андрей Мухартов
Мухартов отметил, что совершенно очевиден факт, что во всех образовательных организациях области реализуется комплекс воспитательных мероприятий, проводится работа, направленная на профилактику правонарушений и преступлений.
Мы ведём списки многодетных, девиантных, стоящих на учёте детей. Ведутся самые разные реестры, но предварительный анализ показывает, что дети, которые совершают преступления, не находятся в данных списках. Наступил момент, когда нужно пересмотреть подход к анализу школьных и студенческих коллективов.
Андрей Мухартов
В итоге региональное минобразования предложило системно изменить подход к анализу и ввести социальную карту рисков, которая позволит комплексно оценивать и анализировать личности школьников. Вот какие направления будут учитываться:
Подробнее на фото:
Действующее законодательство не регламентирует жёстко критерии, по которым социальные педагоги ведут социальные паспорта на детей. В связи с этим они делают акцент на тот или иной вектор работы, и комплексного анализа по семье и ребёнку мы зачастую не получаем. Если этот подход 10-15 лет назад позволял нам анализировать ситуацию, то в сегодняшних условиях — нет.
Андрей Мухартов