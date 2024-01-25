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Published Сегодня, 14:38

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Updated Сегодня, 14:40

Раненный 30 декабря Денис

«Он же совсем один!» Белгородка просит разрешить навещать раненного 30 декабря сироту

25 января 2024, 14:38
Фото: Telegram-канал Марины Ахмедовой
Раненный 30 декабря Денис

Гладков пообещал помочь с допуском к раненному 30 декабря белгородцу-детдомовцу

Неравнодушная белгородка попросила чиновников повлиять на федеральную клинику: в ней проходит лечение пострадавший при обстреле 30 декабря Денис. Молодой человек — сирота, его некому навещать. На ситуацию отреагировали региональный министр здравоохранения и губернатор.

Белгородка попросила разрешить посещать пострадавшего при обстреле 30 декабря Дениса. Сейчас он проходит лечение в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве.

Молодой человек — сирота, его некому навестить. Единственного друга, который живёт в Москве, в палату к пациенту не пускают, а главный врач так и не прочёл заявление, рассказывает неравнодушная женщина.

На обращение отреагировал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Он сообщил, что Денис размещён в федеральной клинике, поэтому повлиять на решения, принятые администрацией московской больницы, регион не может. Чиновник порекомендовал женщине попробовать дождаться ответа главного врача.

Позже на ситуацию обратил внимание губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что взял вопрос в работу. Спустя время министр здравоохранения попросил женщину написать имена и фамилии тех, кто хочет посетить белгородца в больнице.

Кроме этого, одна из неравнодушных жительниц предложила отправить в палату к пострадавшему Денису детские рисунки: это задание белгородка может дать детям на уроках ИЗО.

Чтобы мальчик не чувствовал, что он одинок, сфотографировать эти рисунки и отправить Денису по почте. Или что-то другое придумать. Главное, чтобы парень понял, что мы всем сердцем с ним!
написала жительница

24-летний Дениса в день трагедии стоял на остановке и слушал музыку в наушниках, поэтому не сразу понял, что начался обстрел. Когда парень побежал прятаться, его ранило в ногу. Сейчас молодой человек на лечении в Москве.

Белгородца уже навещали многодетные мамы, которые предложили парню временную работу в пекарне. Некоторые женщины приехали в Белгород, где покормили оставшуюся одну крысу Дениса и погасили его долги по ЖКХ. Они также планировали купить в квартиру белгородца мебель и сделать небольшой косметический ремонт.

Жители Белгородской области уже не раз предлагали помощь пострадавшему Денису в уходе за его крысой, а также предлагали его навещать.

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