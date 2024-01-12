Попал под обстрел, из родных никого нет: волонтёры помогли белгородскому детдомовцу

Молодой человек поделился, что в день трагедии стоял на остановке и слушал музыку в наушниках. Первый прилёт парень не услышал, только увидел, что люди начали бежать в подземный переход. Денис тоже побежал, на ходу снимая наушники, но услышал второй взрыв, волной от которого его откинуло. Больно ему не было, но сознание парень потерял.