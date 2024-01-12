Попал под обстрел, из родных никого нет: волонтёры помогли белгородскому детдомовцу

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова рассказала историю пострадавшего при обстреле Белгорода 30 декабря 24-летнего Дениса.
Молодой человек поделился, что в день трагедии стоял на остановке и слушал музыку в наушниках. Первый прилёт парень не услышал, только увидел, что люди начали бежать в подземный переход. Денис тоже побежал, на ходу снимая наушники, но услышал второй взрыв, волной от которого его откинуло. Больно ему не было, но сознание парень потерял.
Когда очнулся, Денис почувствовал сильную боль — у него оказалась ранена нога, которую неизвестный мужчина перетянул. После этого ему сделали обезболивающий укол, а потом доставили в госпиталь.
У белгородца из родных только друг и подруга, которые вместе с ним выросли в детском доме. Его приятель пытается строить карьеру в Москве, а подруга работает поваром в том же детдоме.
Навестить белгородца приехали многодетные мамы: они принесли ему еду и 50 тысяч рублей.
Белгородец работал на меловом заводе и набивал мелом мешки, однако из-за раненой ноги работать там пока не сможет. Одна из многодетных мам предложила Денису пойти работать к ней в пекарню: «Тебе всё равно тяжёлой работой пока заниматься нельзя. Иди ко мне в пекарню, будешь пирожки и пельмени лепить, сидя на стульчике».
После выздоровления белгородец хочет вернуться домой: там у него квартира, выданная государством. В ней у парня осталась крыса: помогающие ему женщины взяли у Дениса ключи и заехали посмотреть, всё ли хорошо с питомцем, ведь кормили его последний раз 30 декабря. Однако оказалось, что переживать не о чем: крыса жива, но очень хотела пить.
Волонтёры взяли на себя и другие хлопоты: погасят долг по ЖКХ, сделают косметический ремонт и купят простую мебель.
Этого всего у него нет. Как и любой детдомовец, он не очень приспособлен к жизни. Всегда нужны взрослые. Пока многодетные взрослые побудут рядом с ним.
Марина Ахмедова
За всё время неравнодушные люди собрали Денису 343 тысячи 900 рублей — на помощь и на лечение.
В настоящий момент восемь человек, пострадавших 30 декабря при обстреле центра Белгорода, остаются в тяжёлом состоянии. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вчера, 11 января, навестил некоторых больных белгородцев, расположенных в медучреждениях Москвы.