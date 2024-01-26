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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:58

Стихийный мемориал в Белгороде

Сердце «в виде памяти, а не арт-объекта» появится на месте трагедии в Белгороде

26 января 2024, 09:56
Фото: Bel.ru
Стихийный мемориал в Белгороде

В Белгороде в память о погибших 30 декабря должны установить мемориал

Жители Белгорода ранее организовали стихийный мемориал у арт-объекта «Сердце» после обстрела 30 декабря. Теперь планируется установить на его месте мемориал. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде планируют установить мемориал на месте, где находится арт-объект «Сердце». Таким образом в городе хотят почтить память погибших при обстреле 30 декабря. Ранее на Белгородском Арбате появился стихийный мемориал. Об этом в интервью «Соловьев Live» рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона вместе с журналисткой дошёл до арт-объекта. Собеседница отметила, что о трагедии напоминает «сердце», которое «утопает в игрушках». Губернатор рассказал о том, что скульптура стала символом случившегося.

На самом деле это был просто один из арт-объектов, а сейчас он стал уже символом. <…> Здесь стояли сгоревшие автомобили, вот здесь лежала женщина. Не буду даже говорить подробности — они просто страшные. Я думаю, что те люди, которые это видели, никогда не забудут. И вот этот арт-объект стал символом сердечных переживаний, страданий не только нашего города и области, но и всей страны.
Вячеслав Гладков

С тех пор люди стали приносить игрушки и цветы к арт-объекту. На нём ещё остались следы осколков прилетевшей ракеты. И теперь есть желание увековечить память о трагедии.

В какой форме? Я думаю, что вот как раз сердце должно остаться, но уже не в виде арт-объекта, а в виде памяти. Это запрос не власти, это запрос жителей, которые прошли через тот страшный день.
Вячеслав Гладков

Ранее жители уже неоднократно обращались к губернатору с просьбой увековечить память горожан, которые погибли при обстреле. Глава региона тогда заявил, что жители должны вместе принять решение, в каком виде необходимо это сделать.

До этого ещё одна горожанка предложила не реставрировать «раненое сердце города». Женщина считает, что это напоминало бы всем о случившейся трагедии.

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