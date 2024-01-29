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Автомобиль

Дрон-камикадзе атаковал белгородское приграничье: из-за взрыва повреждён автомобиль

29 января 2024, 12:11
Фото: 1MI
Автомобиль

Дрон-камикадзе атаковал Тишанку в Белгородской области

Под удар попало село в Волоконовском районе. В результате атаки дрона-камикадзе в населённом пункте повредило автомобиль и линию газоснабжения. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ днём 29 января атаковали село Тишанка в Волоконовском районе. Населённый пункт попал под удар очередного дрона-камикадзе. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили автомобиль и линия газоснабжения. Оперативные и аварийные службы вскоре приступят к ликвидации последствий атаки противника.

Также сегодня ВСУ атаковали село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. В результате обстрела пострадала местная жительница — у женщины на лице и руках порезы от стекла. Всю необходимую помощь белгородке оказали на месте, поэтому госпитализация ей не потребовалась. В населённом пункте повреждения получили два домовладения.

Накануне дрон-камикадзе взорвался в Краснояружском районе. В результате происшествия пострадал рабочий. Он остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.

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