Дрон-камикадзе атаковал белгородское приграничье: из-за взрыва повреждён автомобиль

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
ВСУ днём 29 января атаковали село Тишанка в Волоконовском районе. Населённый пункт попал под удар очередного дрона-камикадзе. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили автомобиль и линия газоснабжения. Оперативные и аварийные службы вскоре приступят к ликвидации последствий атаки противника.
Также сегодня ВСУ атаковали село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. В результате обстрела пострадала местная жительница — у женщины на лице и руках порезы от стекла. Всю необходимую помощь белгородке оказали на месте, поэтому госпитализация ей не потребовалась. В населённом пункте повреждения получили два домовладения.
Накануне дрон-камикадзе взорвался в Краснояружском районе. В результате происшествия пострадал рабочий. Он остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.