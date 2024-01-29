Дрон-камикадзе атаковал белгородское приграничье: из-за взрыва повреждён автомобиль

Также сегодня ВСУ атаковали село Мокрая Орловка в Грайворонском горокруге. В результате обстрела пострадала местная жительница — у женщины на лице и руках порезы от стекла. Всю необходимую помощь белгородке оказали на месте, поэтому госпитализация ей не потребовалась. В населённом пункте повреждения получили два домовладения.