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Обстрел

Погибла женщина, есть разрушения: что известно об обстрелах Белгородской области

26 января 2024, 07:42
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ 25 раз атаковали Белгородскую область за сутки

В Борисовском районе при атаке дрона-камикадзе погибла местная жительница. В Белгородском районе два дома пострадали после отражения удара ВСУ средствами ПВО. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 25 января атаковали четыре района Белгородской области. Погибла женщина, есть повреждения в частных домовладениях.

Трагедия накануне произошла в Борисовском районе. Противник атаковал окраину хутора Лозовая Рудка — с беспилотника сбросили взрывное устройство. Погибла местная жительница. Также в районе над селом Красный Куток ПВО сбила две воздушные цели. Без последствий.

В Белгородском районе после отражения очередной атаки ВСУ средствами ПВО есть повреждения. В Разумном пострадала крыша частного дома, в Таврово выбило окна в доме. Щетиновка, Журавлёвка и МАПП «Нехотеевка» попали под артобстрелы — 16 прилётов. Пропускной пункт и Журавлёвку ещё атаковали тремя дронами-камикадзе.

В Грайворонском горокруге на окраине Дроновки сбросили с беспилотника взрывное устройство. Ещё два миномётных снаряда выпустили по хутору Марьино Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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