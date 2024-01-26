Погибла женщина, есть разрушения: что известно об обстрелах Белгородской области

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
ВСУ 25 января атаковали четыре района Белгородской области. Погибла женщина, есть повреждения в частных домовладениях.
Трагедия накануне произошла в Борисовском районе. Противник атаковал окраину хутора Лозовая Рудка — с беспилотника сбросили взрывное устройство. Погибла местная жительница. Также в районе над селом Красный Куток ПВО сбила две воздушные цели. Без последствий.
В Белгородском районе после отражения очередной атаки ВСУ средствами ПВО есть повреждения. В Разумном пострадала крыша частного дома, в Таврово выбило окна в доме. Щетиновка, Журавлёвка и МАПП «Нехотеевка» попали под артобстрелы — 16 прилётов. Пропускной пункт и Журавлёвку ещё атаковали тремя дронами-камикадзе.
В Грайворонском горокруге на окраине Дроновки сбросили с беспилотника взрывное устройство. Ещё два миномётных снаряда выпустили по хутору Марьино Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших и разрушений.