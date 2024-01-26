Погибла женщина, есть разрушения: что известно об обстрелах Белгородской области

В Белгородском районе после отражения очередной атаки ВСУ средствами ПВО есть повреждения. В Разумном пострадала крыша частного дома, в Таврово выбило окна в доме. Щетиновка, Журавлёвка и МАПП «Нехотеевка» попали под артобстрелы — 16 прилётов. Пропускной пункт и Журавлёвку ещё атаковали тремя дронами-камикадзе.