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Белгородский посёлок атаковал дрон-камикадзе

Повреждены крыши частных домов: дрон-камикадзе атаковал белгородский посёлок

29 января 2024, 15:39
Фото: 1MI

Белгородский посёлок атаковал дрон-камикадзе

ВСУ в третий раз за сутки атаковали территорию Белгородской области. На этот раз дрон-камикадзе пытался атаковать посёлок Октябрьский. Пострадавших нет, но есть повреждения в двух частных домах. Подробности сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Сегодня, 29 января, под обстрел ВСУ попал посёлок Октябрьский Белгородского района. Населённый пункт атаковали с помощью дрона-камикадзе.

По предварительной информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате падения дрона нет, однако повреждения получили крыши двух частных домов.

На месте работают оперативные службы.

Отметим, что это уже третья атака ВСУ за сутки. При обстреле села Мокрая Орловка Грайворонского округа порезы от стекла на лице и руках получила местная жительница, также оказались повреждены два частных дома и линия газоснабжения. В селе Тишанка Волоконовского района от атаки пострадали линия газоснабжения и один легковой автомобиль.

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#Белгородская область#Белгородский район#Октябрьский#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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