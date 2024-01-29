Повреждены крыши частных домов: дрон-камикадзе атаковал белгородский посёлок

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Сегодня, 29 января, под обстрел ВСУ попал посёлок Октябрьский Белгородского района. Населённый пункт атаковали с помощью дрона-камикадзе.
По предварительной информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате падения дрона нет, однако повреждения получили крыши двух частных домов.
На месте работают оперативные службы.
Отметим, что это уже третья атака ВСУ за сутки. При обстреле села Мокрая Орловка Грайворонского округа порезы от стекла на лице и руках получила местная жительница, также оказались повреждены два частных дома и линия газоснабжения. В селе Тишанка Волоконовского района от атаки пострадали линия газоснабжения и один легковой автомобиль.