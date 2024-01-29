Повреждены крыши частных домов: дрон-камикадзе атаковал белгородский посёлок

Отметим, что это уже третья атака ВСУ за сутки. При обстреле села Мокрая Орловка Грайворонского округа порезы от стекла на лице и руках получила местная жительница, также оказались повреждены два частных дома и линия газоснабжения. В селе Тишанка Волоконовского района от атаки пострадали линия газоснабжения и один легковой автомобиль.