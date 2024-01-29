Что известно о состоянии водителя автобуса, раненного при обстреле Белгорода?

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В группе, посвящённой белгородским автобусам, рассказали, о состоянии водителя ЕТК, пострадавшего при сильнейшем обстреле 30 декабря. Евгений Будков ещё не восстановился после случившегося.
«С машинами всегда проще, чем с живыми людьми. Евгений всё ещё проходит лечение и реабилитацию после полученных травм. Женя, выздоравливай, мы все за тебя переживаем!» — написали в группе.
Водитель автобуса получил ранения при атаке ВСУ на Белгород 30 декабря. Один из взрывов произошёл возле пассажирского автобуса. В тот момент автобус маршрута № 101 ехал по проспекту Славы по направлению к ж/д вокзалу.
Что касается автобуса, за рулём которого в момент обстрела был Евгений, то его восстановили чуть менее чем за три недели. Делали это своими силами. Транспорт практически вернулся к изначальному виду, однако всё равно имеются небольшие отличия, например, с форточками.
«Левый борт почему-то „заглушили“. По поводу эмблемы на панели — можно было бы и кругляшок „ЛиАЗ“ вырезать на штатное место», — пишет автор поста.
26 января в группе ЕТК сообщили, что автобус уже выпустили на линию. Некоторые горожане предлагали его не ремонтировать, чтобы сохранить память о случившейся трагедии.