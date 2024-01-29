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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Пострадавший при обстреле Белгорода автобус

Что известно о состоянии водителя автобуса, раненного при обстреле Белгорода?

29 января 2024, 13:36
Фото: vk.com/bel_bus
Пострадавший при обстреле Белгорода автобус

Пострадавший при обстреле Белгорода водитель ЕТК остаётся на лечении

Автобус, за рулём которого был водитель, уже восстановили. Сам же белгородец пока ещё проходит лечение и реабилитацию, написали в группе «Белгородский автобус» в соцсети.
Сюжет
Автобус

В группе, посвящённой белгородским автобусам, рассказали, о состоянии водителя ЕТК, пострадавшего при сильнейшем обстреле 30 декабря. Евгений Будков ещё не восстановился после случившегося.

«С машинами всегда проще, чем с живыми людьми. Евгений всё ещё проходит лечение и реабилитацию после полученных травм. Женя, выздоравливай, мы все за тебя переживаем!» — написали в группе.

Водитель автобуса получил ранения при атаке ВСУ на Белгород 30 декабря. Один из взрывов произошёл возле пассажирского автобуса. В тот момент автобус маршрута № 101 ехал по проспекту Славы по направлению к ж/д вокзалу.

Что касается автобуса, за рулём которого в момент обстрела был Евгений, то его восстановили чуть менее чем за три недели. Делали это своими силами. Транспорт практически вернулся к изначальному виду, однако всё равно имеются небольшие отличия, например, с форточками.

«Левый борт почему-то „заглушили“. По поводу эмблемы на панели — можно было бы и кругляшок „ЛиАЗ“ вырезать на штатное место», — пишет автор поста.

26 января в группе ЕТК сообщили, что автобус уже выпустили на линию. Некоторые горожане предлагали его не ремонтировать, чтобы сохранить память о случившейся трагедии.

Пострадавший при обстреле Белгорода автобусПострадавший при обстреле Белгорода автобус
Пострадавший при обстреле Белгорода автобусПострадавший при обстреле Белгорода автобус
Пострадавший при обстреле Белгорода автобусПострадавший при обстреле Белгорода автобус
Пострадавший при обстреле Белгорода автобусПострадавший при обстреле Белгорода автобус
Пострадавший при обстреле Белгорода автобусПострадавший при обстреле Белгорода автобус
Пострадавший при обстреле Белгорода автобусПострадавший при обстреле Белгорода автобус
Пострадавший при обстреле Белгорода автобусПострадавший при обстреле Белгорода автобус
Пострадавший при обстреле Белгорода автобус
Фото: vk.com/bel_bus
Автобус, в котором ранило водителя при мощном обстреле Белгорода, выпустили на линию
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